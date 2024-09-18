Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. «Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
Украина. Премьер лига
18 сентября 2024, 10:05 |
3280
25

«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА

Топ-менеджер «Шахтера» продолжает критиковать боссов мирового футбола за позицию после начала войны

18 сентября 2024, 10:05 |
3280
25
«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
shakhtar.com. Сергей Палкин (слева) и президент УАФ Андрей Шевченко

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз подверг жесткой критике Международную федерацию футбола (ФИФА), которая не оказала существенной помощи украинским клубам после начала полномасштабной фазы войны против российских оккупантов.

«Худший пример произошел в период после начала войны [полномасштабной фазы], когда ФИФА просто разрешила нашим игрокам уходить бесплатно. Это стоило нам многих миллионов евро. Легионеры подписали контракты с другими клубами, которые через некоторое время их продали. Это несправедливо. Они не тренировали этих игроков, не развивали их и все равно получали за них много денег. И ФИФА тоже это поддержала».

«Они даже не пригласили нас, представителей украинской ассоциации, для обсуждения возможных решений этой проблемы. Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. Это самый большой позор с моей точки зрения. Мы чувствовали себя одинокими и брошенными ФИФА. Потому что это был не единственный случай».

«До начала войны некоторым клубам мы еще оставались должны по выплатам. В футболе нормально проводить трансферы в рассрочку. В начале войны 40 миллионов евро все еще оставались непогашенными. Клубы, которым мы были должны деньги, обратились в ФИФА, потому что хотели получить свои деньги. Тогда ФИФА через посредников в обсуждениях сказала нам, что мы должны выплатить клубам непогашенные деньги, иначе они лишат нас лицензий на международные соревнования. Я ответил: «Ребята, а как мне за это платить, если вы отпускаете наших игроков бесплатно, а мы не можем заработать?» Но решение осталось в силе. Они относились к нам так же, как к российским клубам. Это было нападение на нас со стороны россии. В нашей стране гибнут люди».

«На сегодняшний день ФИФА даже не позвонила с тем, чтобы заверить нас в поддержке. Ни одного [звонка]. Я бы не просил ее выплатить нам миллионы компенсации. Я понимаю, что сделать это будет не так-то просто. Но такое поведение ФИФА – это позор», – заявил Палкин.

Ранее Палкин говорил, что практически все доходы клуба основаны на продаже футболистов.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк ФИФА трансферы УПЛ трансферы российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: T-online
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Комментарии 25
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Remark
Підняття цін на електроенергію під час війни - це не ганьба?
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+4
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potemkin78
а до этого такого небыло? Матузалем?
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+3
T-800
Собаки лают, а караван идёт
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+1
nick07
щодо позиції ФІФА то тут він правий, щодо трансферів, але от щодо гравців - у кожному контракті є пункт про форс-мажор, Україна стала жертвою російської воєнної агресії, є відповідне рішення Торгово-промислової палати, і відповідно кожен гравець міг вільно розірвати контракт. ФІФА лише полегшила життя гравцях що це обійшлось без суду, але будь-який незалежний суд визнав би правоту гравців.
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+1
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Mamay
От Шевченко тим і має займатись а не їздити від змагань до змагань 
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0
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DK1961
Палкинда до сих пор жаба душит. Грабить население на ценах газа и электричества можно, а отнимать гроши у тех кто награбил нельзя даже на законных основаниях? Ну а  ФИФА лишь упростила действия игроков в условиях форс-мажора (войны в том числе). Другие клубы молчат, потому что они не покупали стаи браузил в таком количестве, как ФК Крыса.
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0
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Олександр Науменко
У ФІФА не розуміють, як в країні якої йде повномасштабна війна, проводиться якійсь ЧУкр.
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-1
Xvalenok03
Проблема затрагивает все украинские команды. Но говорит о ней только шахта.
Остальные либо молчат, либо ерничают.
Есть такие которые довольны, что украинский футбол фифа гнобит. По принципу хрен, что нам плохо, лишь бы соседу еще хуже было. Хохляцкая психология во время войны.
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-5
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