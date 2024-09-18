«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз подверг жесткой критике Международную федерацию футбола (ФИФА), которая не оказала существенной помощи украинским клубам после начала полномасштабной фазы войны против российских оккупантов.

«Худший пример произошел в период после начала войны [полномасштабной фазы], когда ФИФА просто разрешила нашим игрокам уходить бесплатно. Это стоило нам многих миллионов евро. Легионеры подписали контракты с другими клубами, которые через некоторое время их продали. Это несправедливо. Они не тренировали этих игроков, не развивали их и все равно получали за них много денег. И ФИФА тоже это поддержала».

«Они даже не пригласили нас, представителей украинской ассоциации, для обсуждения возможных решений этой проблемы. Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. Это самый большой позор с моей точки зрения. Мы чувствовали себя одинокими и брошенными ФИФА. Потому что это был не единственный случай».

«До начала войны некоторым клубам мы еще оставались должны по выплатам. В футболе нормально проводить трансферы в рассрочку. В начале войны 40 миллионов евро все еще оставались непогашенными. Клубы, которым мы были должны деньги, обратились в ФИФА, потому что хотели получить свои деньги. Тогда ФИФА через посредников в обсуждениях сказала нам, что мы должны выплатить клубам непогашенные деньги, иначе они лишат нас лицензий на международные соревнования. Я ответил: «Ребята, а как мне за это платить, если вы отпускаете наших игроков бесплатно, а мы не можем заработать?» Но решение осталось в силе. Они относились к нам так же, как к российским клубам. Это было нападение на нас со стороны россии. В нашей стране гибнут люди».

«На сегодняшний день ФИФА даже не позвонила с тем, чтобы заверить нас в поддержке. Ни одного [звонка]. Я бы не просил ее выплатить нам миллионы компенсации. Я понимаю, что сделать это будет не так-то просто. Но такое поведение ФИФА – это позор», – заявил Палкин.

Ранее Палкин говорил, что практически все доходы клуба основаны на продаже футболистов.