«Это позор». Палкин жестко высказался о поведении ФИФА
Топ-менеджер «Шахтера» продолжает критиковать боссов мирового футбола за позицию после начала войны
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в очередной раз подверг жесткой критике Международную федерацию футбола (ФИФА), которая не оказала существенной помощи украинским клубам после начала полномасштабной фазы войны против российских оккупантов.
«Худший пример произошел в период после начала войны [полномасштабной фазы], когда ФИФА просто разрешила нашим игрокам уходить бесплатно. Это стоило нам многих миллионов евро. Легионеры подписали контракты с другими клубами, которые через некоторое время их продали. Это несправедливо. Они не тренировали этих игроков, не развивали их и все равно получали за них много денег. И ФИФА тоже это поддержала».
«Они даже не пригласили нас, представителей украинской ассоциации, для обсуждения возможных решений этой проблемы. Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. Это самый большой позор с моей точки зрения. Мы чувствовали себя одинокими и брошенными ФИФА. Потому что это был не единственный случай».
«До начала войны некоторым клубам мы еще оставались должны по выплатам. В футболе нормально проводить трансферы в рассрочку. В начале войны 40 миллионов евро все еще оставались непогашенными. Клубы, которым мы были должны деньги, обратились в ФИФА, потому что хотели получить свои деньги. Тогда ФИФА через посредников в обсуждениях сказала нам, что мы должны выплатить клубам непогашенные деньги, иначе они лишат нас лицензий на международные соревнования. Я ответил: «Ребята, а как мне за это платить, если вы отпускаете наших игроков бесплатно, а мы не можем заработать?» Но решение осталось в силе. Они относились к нам так же, как к российским клубам. Это было нападение на нас со стороны россии. В нашей стране гибнут люди».
«На сегодняшний день ФИФА даже не позвонила с тем, чтобы заверить нас в поддержке. Ни одного [звонка]. Я бы не просил ее выплатить нам миллионы компенсации. Я понимаю, что сделать это будет не так-то просто. Но такое поведение ФИФА – это позор», – заявил Палкин.
Ранее Палкин говорил, что практически все доходы клуба основаны на продаже футболистов.
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Остальные либо молчат, либо ерничают.
Есть такие которые довольны, что украинский футбол фифа гнобит. По принципу хрен, что нам плохо, лишь бы соседу еще хуже было. Хохляцкая психология во время войны.