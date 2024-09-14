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  4. Гендир Шахтера: «Почти все наши доходы – продажа игроков»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 15:21 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:28
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0

Гендир Шахтера: «Почти все наши доходы – продажа игроков»

Сергей Палкин – об экономической ситуации в клубе

14 сентября 2024, 15:21 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:28
302
0
Гендир Шахтера: «Почти все наши доходы – продажа игроков»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью португальским СМИ рассказал о том, как функционирует клуб с экономической точки зрения в условиях войны:

«Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли легионеров, которых покупали, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.

Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?».

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Олег Дидух Источник: Record.pt
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