Гендир Шахтера: «Почти все наши доходы – продажа игроков»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью португальским СМИ рассказал о том, как функционирует клуб с экономической точки зрения в условиях войны:

«Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли легионеров, которых покупали, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.

Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?».