Гендир Шахтера: «Почти все наши доходы – продажа игроков»
Сергей Палкин – об экономической ситуации в клубе
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью португальским СМИ рассказал о том, как функционирует клуб с экономической точки зрения в условиях войны:
«Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли легионеров, которых покупали, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.
Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?».
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