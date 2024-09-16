Украина. Первая лига16 сентября 2024, 14:00 |
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Первая лига. 7-й тур, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Первой лиги
16 сентября 2024, 14:00 |
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16 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 16 сентября
- 12:00. ЮКСА Тарасовка – Диназ Вышгород
- 13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка
- 14:30. Полтава – Кремень Кременчуг
- 15:00. Металлист 1925 Харьков – Виктория Сумы
Турнирная таблица
12:00. ЮКСА Тарасовка – Диназ Вышгород
13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Прикарпатье Ивано-Франковск
14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка
14:30. Полтава – Кремень Кременчуг
15:00. Металлист 1925 Харьков – Виктория Сумы
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