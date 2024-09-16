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Первая лига
Полтава
16.09.2024 14:30 – 12 0 : 0
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 сентября 2024, 14:00 |
392
0

Первая лига. 7-й тур, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 сентября видеотрансляции матчей 7-го тура Первой лиги

16 сентября 2024, 14:00 |
392
0
Первая лига. 7-й тур, 16 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФСК Мариуполь

16 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 16 сентября

  • 12:00. ЮКСА Тарасовка – Диназ Вышгород
  • 13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка
  • 14:30. Полтава – Кремень Кременчуг
  • 15:00. Металлист 1925 Харьков – Виктория Сумы

Турнирная таблица

12:00. ЮКСА Тарасовка – Диназ Вышгород

13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. ФСК Мариуполь – Кудровка

14:30. Полтава – Кремень Кременчуг

15:00. Металлист 1925 Харьков – Виктория Сумы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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