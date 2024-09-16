Первая лига. Еще одна победа ван Леувена, выигрыши ЮКСЫ и Эпицентра

Состоялись очередные матчи 7-го тура сезона 2024/2025 в Первой лиге.

В группе А «Эпицентр» дома разгромил «Прикарпатье» – 3:0.

Это третья победа в сезоне команды из Каменец-Подольского. Имея 11 очков, она занимает 2-е место в таблице. Лидирует «Агробизнес», у которого 18 очков из 18.

В группе Б очередные победы одержали «Полтава» и ЮКСА соответственно над «Кремнем» (4:2) и «Диназом» (5:0).

Полтавский коллектив – лидер таблицы, имея 14 очков. ЮКСА идет следом (13 пунктов).

Вторую победу под руководством Патрика ван Леувена одержал «Металлист 1925». На этот раз над «Викторией» – 2:0. С 9 очками харьковчане располагаются на 3-й позиции в группе.

Первая лига. 7-й тур

Группа А

Эпицентр – Прикарпатье – 3:0

Голы: Кравчук, 11, 28, Процив, 62.

На 64-й минуте Цюцюра (Прикарпатье) не реализовал пенальти.

Группа Б

ЮКСА – Диназ – 5:0

Голы: Кастро Гонсалез, 1, Казаков, 7, 31, Гехейру Рибейру, 23, Мишенко, 90+3.

Мариуполь – Кудровка – 0:0

Полтава – Кремень – 4:2

Голы: Мисюра, 37, 45+3, Боровский, 69 автогол, Марусич, 83 — Молько, 60, Дихтярчук, 74.

Металлист 1925 – Виктория – 2:0

Голы: Юрченко, 16, Чурко, 75 пенальти.