16 сентября в 12:00 на стадионе имени Банникова состоится матч 7-го тура Первой лиги

Смотрите видеотрансляцию поединка ЮКСА (Тарасовка) – Диназ (Вышгород).

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После 5 туров ЮКСА занимает второе место в турнирной таблице группы В Первой лиги с 10 очками в 5 матчах.

ЮКСА – Диназ Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится YouTube-каналом DIVISPORT.