Украина. Первая лига16 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:55
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ЮКСА – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 сентября в 12:00 состоится матч 7-го тура Первой лиги
16 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:55
38
0
16 сентября в 12:00 на стадионе имени Банникова состоится матч 7-го тура Первой лиги
Смотрите видеотрансляцию поединка ЮКСА (Тарасовка) – Диназ (Вышгород).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После 5 туров ЮКСА занимает второе место в турнирной таблице группы В Первой лиги с 10 очками в 5 матчах.
ЮКСА – Диназ Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится YouTube-каналом DIVISPORT.
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