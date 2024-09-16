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Первая лига
ЮКСА
16.09.2024 12:00 – 49 4 : 0
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:55
38
0

ЮКСА – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 сентября в 12:00 состоится матч 7-го тура Первой лиги

16 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 16 сентября 2024, 12:55
38
0
ЮКСА – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

16 сентября в 12:00 на стадионе имени Банникова состоится матч 7-го тура Первой лиги

Смотрите видеотрансляцию поединка ЮКСА (Тарасовка) – Диназ (Вышгород).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 5 туров ЮКСА занимает второе место в турнирной таблице группы В Первой лиги с 10 очками в 5 матчах.

ЮКСА – Диназ Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится YouTube-каналом DIVISPORT.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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