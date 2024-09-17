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Украина. Первая лига
17 сентября 2024, 16:27 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:28
113
0

Тренер Металлиста 1925: «Мы растем как команда»

Патрик ван Леувен – о победе над «Викторией»

17 сентября 2024, 16:27 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:28
113
0
Тренер Металлиста 1925: «Мы растем как команда»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен оценил прогресс своей команды после победы 2:0 над «Викторией» в седьмом туре Первой лиги:

«Еще не то, что я хочу видеть в итоге. Мы работаем вместе меньше месяца, они каждый день пытаются демонстрировать свой уровень. Я не видел ни одной тренировки, где они бы не демонстрировали свой уровень.

При этом мы растем как команда, наш тренерский штаб делает все для того, чтобы еще лучше играть. Еще есть определенные моменты, когда сопернику удается перехватывать инициативу, этот момент мы должны убрать, мы должны владеть мячом и контролировать игру».

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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