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Первая лига
Нива Тернополь
15.09.2024 16:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 сентября 2024, 14:00 |
194
0

Металлист – Буковина, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 15 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура Первой лиги

15 сентября 2024, 14:00 |
194
0
Металлист – Буковина, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Первая лига. 7-й тур, 15 сентября

  • 14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы
  • 16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск

Турнирная таблица

14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы

16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Металлист Харьков Буковина Черновцы Нива Тернополь Агробизнес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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