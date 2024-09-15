15.09.2024 16:00 - : -
Украина. Первая лига15 сентября 2024, 14:00 |
194
0
Металлист – Буковина, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 15 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура Первой лиги
15 сентября 2024, 14:00 |
194
0
15 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 15 сентября
- 14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы
- 16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск
Турнирная таблица
14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы
16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2024, 23:15 7
Видимо, с Тибо все в порядке, королевский клуб начал второй тайм против Реала Сосьедад
Футбол | 14 сентября 2024, 14:22 0
14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ
MMA | 15.09.2024, 09:10
Другие виды | 15.09.2024, 00:12
Футбол | 15.09.2024, 11:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2024, 22:57 14
14.09.2024, 07:37 20
14.09.2024, 22:32 3
13.09.2024, 15:20 1
14.09.2024, 08:05 1
13.09.2024, 22:35 12
13.09.2024, 13:30 43
14.09.2024, 02:15