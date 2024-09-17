КРИВЕНЦОВ: «Первый тайм в исполнении Буковины был практически идеальным»

Главный тренер Буковины Валерий Кривенцов прокомментировал поединок 7-го тура Первой лиги, в котором черновицкая команда на выезде одолела Металлист со счетом 1:0.

– Какие ваши впечатления от матча?

– Была такая же боевая игра, как и во всех предыдущих матчах Первой лиги. Хочу отметить игру нашего соперника. «Металлист» – молодая команда, в составе которой большое количество перспективных игроков, а также немало опытных исполнителей. Первый тайм в исполнении «Буковины» был практически идеальным в плане настроения, агрессии. Команда пыталась активно идти вперед, бить по воротам, делать фланговые передачи. Такую же игру, которая была в первом тайме, хочется видеть в следующих матчах. Во втором тайме «Металлист» перестроился, поэтому нам пришлось внести некоторые изменения в игру. Но при этом «Буковина» не позволила сопернику создать серьезную угрозу. Также мы не реализовали свои моменты, которые были как в первом, так и во втором тайме, хотя могли еще забить 2–3 мяча в ворота харьковчан. Хочу приветствовать нашу команду и всех болельщиков с важной победой.

– По сравнению с прошлым матчем против «Эпицентра» вы сделали четыре изменения в стартовом составе. Это такая реакция на неудачный результат в предыдущей игре или поиск оптимального состава?

– В августе «Буковина» провела семь матчей: четыре в чемпионате и три в Кубке Украины, поэтому нам необходима была ротация состава. Но потом наступила первая большая пауза, и у нас появилось немного времени, чтобы мы разобрались со своими ошибками и дали ребятам возможность проявить свои лучшие футбольные качества на тренировках. В сегодняшнем матче против Металлиста на поле вышли те игроки, которые в физическом плане были лучше подготовлены.

– «Металлист» и «Буковина» недавно встречались на футбольном поле – в период летнего межсезонья команды провели контрольный поединок. Если сравнить тот матч и сегодняшний, то какие выводы вы сделали по поводу своей команды против того же соперника?

– Очевидно, что матчи были разными по статусу. Летом не было столь большой ответственности за результат, поэтому команды, можно сказать, играли в свое удовольствие, а сегодня на первом плане был положительный результат, необходимо было только побеждать в этой игре. Я очень доволен, что нам удалось получить три очка. Сейчас у Буковины будет долгая пауза без официальных матчей, поэтому обязательно предоставим футболистам несколько выходных, а дальше будем тщательно готовиться к следующим поединкам.

– Какова ситуация с травмированными игроками?

– Давронбек Азизов сейчас восстанавливается, Даниил Каневцев уже скоро начнет тренироваться в общей группе. Богдан Бойчук много пропустил из-за травмы, но своей работой на тренировках продемонстрировал, что уже готов выходить в основном составе. Хочу отметить Игоря Солдата, который после продолжительного перерыва вышел сегодня в старте и сыграл очень надежно. Он хороший футболист, нам его очень не хватало.