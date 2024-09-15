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Первая лига
Нива Тернополь
15.09.2024 16:00 – FT 2 : 3
Агробизнес
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Украина. Первая лига
15 сентября 2024, 23:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:50
88
0

Первая лига. Буковина обыграла Металлист, Агробизнес идет без потерь

15 сентября состоялись поединки 7-го тура Первой лиги

15 сентября 2024, 23:31 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:50
88
0
Первая лига. Буковина обыграла Металлист, Агробизнес идет без потерь
ФК Буковина

15 сентября состоялись поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буковина обыграла Металлист (1:0) и вышла на второе место (10 очков). Единственный гол забил Виталий Кольцов на 44-й минуте с пенальти.

Агробизнес на выезде победил тернопольскую Ниву (3:2) и идет без потерь (18 очков из 18). Победу гостям принес Роман Толочко на 89-й минуте.

Первая лига. 7-й тур, 15 сентября

14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы – 0:1

Гол: Кольцов, 44 (пен)

16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск – 2:3

Голы: Галадей, 56, Козак, 69 – Кузьмин, 61, Войтиховский, 83, Толочко, 89

Турнирная таблица

Металлист Харьков – Буковина Черновцы

Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Агробизнес Роман Толочко Виталий Кольцов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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