Первая лига. Буковина обыграла Металлист, Агробизнес идет без потерь

15 сентября состоялись поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Буковина обыграла Металлист (1:0) и вышла на второе место (10 очков). Единственный гол забил Виталий Кольцов на 44-й минуте с пенальти.

Агробизнес на выезде победил тернопольскую Ниву (3:2) и идет без потерь (18 очков из 18). Победу гостям принес Роман Толочко на 89-й минуте.

Первая лига. 7-й тур, 15 сентября

14:00. Металлист Харьков – Буковина Черновцы – 0:1

Гол: Кольцов, 44 (пен)

16:00. Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск – 2:3

Голы: Галадей, 56, Козак, 69 – Кузьмин, 61, Войтиховский, 83, Толочко, 89

Турнирная таблица

Металлист Харьков – Буковина Черновцы

Нива Тернополь – Агробизнес Волочиск