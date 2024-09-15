14.09.2024 22:00 – FT 0 : 2
Испания15 сентября 2024, 07:33 |
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2. Пенальти от Вини и Мбаппе. Видео голов
Королевский клуб одержал непростую победу
15 сентября 2024, 07:33 |
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В матче 5 тура чемпионата Испании встречались «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счетом 2:0, по одному голу с пенальти забили претенденты на Золотой мяч Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
Ла Лига. 5 тур.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Винисиус, 58, пен, Мбаппе, 75, пен
Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюллер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе.
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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