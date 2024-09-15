Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2. Пенальти от Вини и Мбаппе. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
14.09.2024 22:00 – FT 0 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 сентября 2024, 07:33 |
400
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2. Пенальти от Вини и Мбаппе. Видео голов

Королевский клуб одержал непростую победу

15 сентября 2024, 07:33 |
400
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2. Пенальти от Вини и Мбаппе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5 тура чемпионата Испании встречались «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счетом 2:0, по одному голу с пенальти забили претенденты на Золотой мяч Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Ла Лига. 5 тур.

Реал Сосьедад Реал Мадрид0:2

Голы: Винисиус, 58, пен, Мбаппе, 75, пен

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюллер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
Бенфика – Санта Клара – 4:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Дубль Месси, гол Суареса. Интер Майами переиграл Филадельфию
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Реал Сосьедад - Реал Мадрид видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
Футбол | 14 сентября 2024, 23:15 3
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина

Видимо, с Тибо все в порядке, королевский клуб начал второй тайм против Реала Сосьедад

Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Футбол | 14 сентября 2024, 12:27 3
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа

Даниэле Де Росси заявил, что украинский нападающий готов играть

Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Футбол | 14.09.2024, 08:38
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Футзал | 15.09.2024, 01:52
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2024 по футзалу Аргентина – Украина
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15.09.2024, 06:33
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 6
Другие виды
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
Роуч назвал боксера, который был талантливее Тайсона, Кличко и Пакьяо
14.09.2024, 00:52 1
Бокс
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 18
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
13.09.2024, 23:59 1
Другие виды
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем