Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2. Пенальти от Вини и Мбаппе. Видео голов

В матче 5 тура чемпионата Испании встречались «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счетом 2:0, по одному голу с пенальти забили претенденты на Золотой мяч Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Ла Лига. 5 тур.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2



Голы: Винисиус, 58, пен, Мбаппе, 75, пен

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюллер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе.