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Испания10 сентября 2024, 12:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
27
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября матч 5-го тура Ла Лиги
10 сентября 2024, 12:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
27
0
В субботу, 14 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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