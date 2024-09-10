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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
14.09.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 сентября 2024, 12:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
27
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября матч 5-го тура Ла Лиги

10 сентября 2024, 12:07 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:09
27
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 14 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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