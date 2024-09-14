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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
14.09.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
14 сентября 2024, 00:49 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:57
29
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 сентября в 22:00 по Киеву

14 сентября 2024, 00:49 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:57
29
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на «Реале Арена» пройдет матч 5-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда ожидаемо просела в прошлом сезоне. Да, они в 2023-м реализовали давнюю надежду, вернувшись в Лигу чемпионов, и даже прошли там в плей-офф - но заодно это стало новой, дополнительной нагрузкой. А на этом фоне в Примере резко прибавили Атлетик и особенно Жирона. Так что финиш на шестом месте после четвертого выглядит не совсем и провалом. Но сейчас у Альгуасиля новый вызов. Субименди отказался уезжать из Сан-Себастьяна, хотя его настойчиво звал Ливерпуль. Но Ле Норман и Мерино уехали. Их сменили Найеф Агерд с Серхио Гомесом и Сучич, но пока что чурри-урдин не впечатляет: проиграли дома по 1:2 Райо Вальекано и Алавесу, отнюдь не грандам. А на выезде после 1:0 с новичком, Эспаньолом, ограничились нулевой ничьей против Хетафе.

Реал (Мадрид)

Клуб был очень хорош в прошлом сезоне, последовательно выиграв Суперкубок Испании, Примеру и Лигу Чемпионов. А летом в столицу Испании приехал мега-звездный новичок, Мбаппе, еще и Эндрика купили за 35 млн, будто в атаке играть некому. Но есть и проблемы. Начо ушел, а Алаба все лечится, но в оборону никого не подписали, да и Крооса, что завязал с футболом, очевидно, нужно менять внутренними резервами Анчелотти. А Винисиус то жалуется на расизм, то поглядывает в сторону Ближнего Востока. Вот и получается чередовать победы (в том числе 2:0 с Аталантой в Суперкубке УЕФА) с ничьими. В итоге к осени королевский клуб подходит, уже отстав от Барселоны на четыре очка - весомый гандикап в испанских футбольных реалиях, который явно не хочется наращивать.

Статистика личных встреч

В 2023-м году Сосьедад дважды кряду не проигрывал сливочным. Но два последних матча выиграл Анчелотти.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что галактикос просто не имеют права на новую ошибку. Так что ждем победы гостей в Сан-Себастьяне над нестабильными басками (коэффициент - 1,83).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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