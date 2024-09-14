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Реал Сосьедад
14.09.2024 22:00 – FT 0 : 2
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Испания
14 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2024, 00:01
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Все решили два пенальти. Реал в Сан-Себастьяне вырвал непростые три очка

«Галактикос» победили «Реал» Сосьедад

14 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 15 сентября 2024, 00:01
230
0
Все решили два пенальти. Реал в Сан-Себастьяне вырвал непростые три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад – Реал Мадрид

В субботу, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.

Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена». Мадридцы победили со счетом 2:0.

Судьбу матча решили два пенальти. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Винисус Жуниор на 58-й минуте, а затем свое слово сказал Килиан Мбаппе, который забил с точки на 75-й.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе. Хотя надежда, что украинец таки выйдет на поле была – Тибо Куртуа получил повреждение, но все-таки сумел доиграть матч.

Ла Лига. 5-й тур, 14 сентября.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Винисус, 58 (пен), Мбаппе, 75 (пен).

Реал Сосьедад: Ремиро, Хави Лопес (Муньос, 78), Агерд (Пачеко, 75), Арамбуру, Субельдия, Беккер (Барренечеа, 63), Серхио Гомес, Субименди, Сучич (Туррьентес, 75), Кубо, Садик (Оускарссон, 63).

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюлер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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