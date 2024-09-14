Все решили два пенальти. Реал в Сан-Себастьяне вырвал непростые три очка
«Галактикос» победили «Реал» Сосьедад
В субботу, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» Сосьедад и «Реал» Мадрид.
Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена». Мадридцы победили со счетом 2:0.
Судьбу матча решили два пенальти. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Винисус Жуниор на 58-й минуте, а затем свое слово сказал Килиан Мбаппе, который забил с точки на 75-й.
Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе. Хотя надежда, что украинец таки выйдет на поле была – Тибо Куртуа получил повреждение, но все-таки сумел доиграть матч.
Ла Лига. 5-й тур, 14 сентября.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Винисус, 58 (пен), Мбаппе, 75 (пен).
Реал Сосьедад: Ремиро, Хави Лопес (Муньос, 78), Агерд (Пачеко, 75), Арамбуру, Субельдия, Беккер (Барренечеа, 63), Серхио Гомес, Субименди, Сучич (Туррьентес, 75), Кубо, Садик (Оускарссон, 63).
Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич, Вальверде, Гюлер (Васкес, 77), Браим Диас (Родриго, 25), Винисиус Жуниор, Мбаппе.
🏁 @RealSociedad 0-2 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 14, 2024
⚽ 58' @ViniJr (p)
⚽ 75' @KMbappe (p)#RealSociedadRealMadrid | @emirates pic.twitter.com/OxlJfQDNp3
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