Стали известны оценки трех украинцев за матчи 4-го тура АПЛ 2024/25

14 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Свои поединки провели и команды, в которых выступают украинские футболисты: Борнмут (Илья Забарный), Брентфорд (Егор Ярмолюк) и Эвертон (Виталий Миколенко). Михаил Мудрик не вышел на поле в составе Челси на игру против вишен.

Забарный в матче с Челси отыграл все 90 минут. WhoScored поставил украинскому защитнику в 6.3 баллов.

Ярмолюк в поединке против Манчестер Сити вышел только на 84-й минуте. Его действия за 9 минут (с учетом компенсированного арбитром времени) оценили в в 5.9 баллов.

Миколенко появился на поле в старте Эвертона на игру с Астон Виллой. Виталий получил травму и на 26-й его заменили. WhoScored поставил левому защитнику 6.4.