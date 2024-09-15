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  4. Стали известны оценки трех украинцев за матчи 4-го тура АПЛ 2024/25
Англия
15 сентября 2024, 04:49 |
302
0

Стали известны оценки трех украинцев за матчи 4-го тура АПЛ 2024/25

Команды Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка уступили в своих поединках

15 сентября 2024, 04:49 |
302
0
Стали известны оценки трех украинцев за матчи 4-го тура АПЛ 2024/25
ФК Борнмут. Илья Забарный

14 сентября состоялись матчи 4-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Свои поединки провели и команды, в которых выступают украинские футболисты: Борнмут (Илья Забарный), Брентфорд (Егор Ярмолюк) и Эвертон (Виталий Миколенко). Михаил Мудрик не вышел на поле в составе Челси на игру против вишен.

Забарный в матче с Челси отыграл все 90 минут. WhoScored поставил украинскому защитнику в 6.3 баллов.

Ярмолюк в поединке против Манчестер Сити вышел только на 84-й минуте. Его действия за 9 минут (с учетом компенсированного арбитром времени) оценили в в 5.9 баллов.

Миколенко появился на поле в старте Эвертона на игру с Астон Виллой. Виталий получил травму и на 26-й его заменили. WhoScored поставил левому защитнику 6.4.

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Илья Забарный Егор Ярмолюк Виталий Миколенко WhoScored оценки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Брентфорд Эвертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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