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Греция
14 сентября 2024, 13:46 |
780
0

Легендарный француз возглавил греческий клуб

Клод Макелеле будет работать с «Астерасом»

14 сентября 2024, 13:46 |
780
0
Легендарный француз возглавил греческий клуб
ФК Астерас. Клод Макелеле

Греческий клуб «Астерас» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Клода Макелеле. Сроки действия контракта не разглашаются.

В тренерский штаб Макелеле войдут Найджел Гиббс и Рафаэль Фавр.

В своей тренерской карьере Макелеле ранее работал с «Бастией» (2014 год) и «Эйпеном» (2017 – 2019 годы). С 2019 по 2023 годы был спортивным директором «Челси».

«Астерас» на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Сегодня команда в четвертом туре примет «Атромитос».

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Клод Макелеле Астерас
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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