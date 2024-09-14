Легендарный француз возглавил греческий клуб

Греческий клуб «Астерас» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Клода Макелеле. Сроки действия контракта не разглашаются.

В тренерский штаб Макелеле войдут Найджел Гиббс и Рафаэль Фавр.

В своей тренерской карьере Макелеле ранее работал с «Бастией» (2014 год) и «Эйпеном» (2017 – 2019 годы). С 2019 по 2023 годы был спортивным директором «Челси».

«Астерас» на данный момент идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции. Сегодня команда в четвертом туре примет «Атромитос».