ФОТО. Экс-звезда Реала сбежал с конкурса красоты: что произошло?

53-летний Клод Макелеле отказался от роли судьи конкурса «Мисс Вселенная» на фоне заявлений о возможной фальсификации результатов.

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» ранее с энтузиазмом принял предложение, заявив, что открыт к новому опыту и «любит видеть красивых женщин». Однако в итоге он снялся с участия, сославшись на личные причины.

Позже появились обвинения в том, что до прибытия официального жюри якобы прошло тайное голосование за топ-30 участниц.

По словам музыканта Омара Харфуша, также отказавшегося от роли судьи, в процессе могли быть допущены нарушения, включая конфликт интересов и манипуляции результатами.