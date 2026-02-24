Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 24 февраля 2026, 01:09
ФОТО. Экс-звезда Реала сбежал с конкурса красоты: что произошло?

Макелеле отказался судить конкурс красоты

ФОТО. Экс-звезда Реала сбежал с конкурса красоты: что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

53-летний Клод Макелеле отказался от роли судьи конкурса «Мисс Вселенная» на фоне заявлений о возможной фальсификации результатов.

Бывший полузащитник «Челси» и «Реала» ранее с энтузиазмом принял предложение, заявив, что открыт к новому опыту и «любит видеть красивых женщин». Однако в итоге он снялся с участия, сославшись на личные причины.

Позже появились обвинения в том, что до прибытия официального жюри якобы прошло тайное голосование за топ-30 участниц.

По словам музыканта Омара Харфуша, также отказавшегося от роли судьи, в процессе могли быть допущены нарушения, включая конфликт интересов и манипуляции результатами.

Источник: Daily Star
