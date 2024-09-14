Венеция: маленькая команда, ставшая модным брендом итальянского футбола

Футбол – это вид спорта, в котором практически каждый может отыскать что-то по своему вкусу. Кто-то ходит на стадион с детства, потому что к этому его приучили еще дед и отец. Кто-то ощущает определенную тягу к азарту, удовлетворяя ее именно путем просмотра матчей любимой команды, достигающей или не достигающей ожидаемых результатов. А кого-то в футболе и вовсе привлекает не сама игра и результат в ней, а окружающий это все событие антураж – массивные и комфортабельные стадионы, стильные футболисты, красивые баннеры на трибунах и незабываемые шоу, устраиваемые болельщиками.

Очень немаловажной частью околофутбольного антуража является дизайн футболок, на обновление которого ежегодно топовые клубы мира тратят десятки миллионов евро в надежде впоследствии получить значительно больше от реализации одежды через сеть фирменных магазионов.

Однако футболка какого клуба является наиболее красивой и стильной? Здесь, безусловно, мнения разделятся, однако если попробовать обобщить информацию, содержащуюся по этому поводу в интернете, то вы легко заметите, что очень многие болельщики считают наиболее стильной и красивой футбольную форму довольно скромного итальянского клуба «Венеция», который в текущем сезоне как раз вернулся в элитарный дивизион тамошнего футбола – Серию А.

Инвестиция в моду

«Венеция» – футбольный клуб из одноименного итальянского города, который не имеет громких достижений не только на общеевропейском пространстве, но и в пределах своей родины. Клуб со 116-летней историей лишь однажды побеждал в Кубке Италии (сезон-1940/41), а так преимущественно обитает в низших дивизионах, имея на счету лишь 13 стартов в Серии А, причем в семи случаях они завершались вылетами.

Девять лет назад, в сентябре 2015-го, «Венеция», пережившая три процесса банкротства за предыдущее десятилетие, была вынуждена фактически все начинать с нуля. В клуб пришла группа инвесторов во главе с американским адвокатом Джо Такопиной, благодаря чему у болельщиков «оранжево-черно-зеленых» появились хоть какие-то надежды на то, что ситуация будет улучшаться.

Вскоре «Венеция» выбралась из Серии D в Серию С, а затем ей удалось зазвать к себе в наставники легендарного экс-форварда «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги. Вместе с ним коллектив сперва вышел в Серию В, а затем неожиданно для многих оказался на пятом месте и всерьез претендовал на выход в элиту, однако этого не случилось.

Индзаги «Венецию» покинул, равно как ушел из руководства клуба и Такопина, а вот новая администрация пришла к выводу, что только при интенсивной маркетинговой работе «оранжево-черно-зеленые» смогут увеличить свои доходы и подняться по лестнице итальянского футбола до самой ее вершины – Серии А.

Ставка новых инвесторов «Венеции» была сделана на моду – то, что является страстью если уж и не для всех, то для подавляющего большинства итальянцев. В партнерстве с компанией Kappa скромный клуб совершил истинную революцию на рынке футбольных футболок. Были запущены целые линии по производству спортивной аммуниции, которые подразумевали выпуск оригинальной игровой формы, туристической формы и эксклюзивных комплектов для болельщиков. Вскоре для того, чтобы наилучшим образом презентовать товар покупателям «Венеция» начала привлекать к процессу рекламы девушек сексапильной внешности, благодаря чему вести о чрезвычайно модной и элегантной форме «оранжево-черно-зеленых» распространились не только по всей Италии, но и по Европе, а затем и миру.

Эксперты приходили в восторг от того, что удавалось «Венеции». Многие в Италии утверждали, что футболки этого клуба являются истинными произведениями современного искусства в мире спорта, и что они настолько эстетичны, будто бы сошли с подиума одной из многочисленных недель моды, перманентно проходящих в Италии.

Результаты действительно оказались впечатляющими: в день запуска продаж формы сезона-2021/22, которая была создана в партнерстве с нью-йоркской студией Fly Nowhere, все имеющиеся в наличии экземпляры основного комплекта футболок были полностью распроданы, а 95% продаж пришлось на сайт клуба, причем большинство из них были сделаны клиентами из-за пределов Италии.

С тех пор «Венеция» стала главным модным брендом не только итальянского, но в значительной степени и всего мирового футбола.

Сотрудничество с рэпером Дрейком

Впрочем, хорошие доходы от реализации футболок в сезоне-2020/21 не помогли «Венеции» уберечься от вылета из Серии А. Следующие два года «оранжево-черно-зеленые» провели во втором по силе дивизионе итальянского футбола, а в начале нынешнего года клуб опять начал испытывать серьезные финансовые проблемы и речь снова зашла о возможном банкротстве.

Из клуба как раз ушел творец «модной революции» Тед Филипакос, а также подошло к завершению чрезвычайно успешное партнерство с Kappa. От приближающегося экономического краха «Венецию» спас известный 37-летний рэпер из Канады Дрейк. Его впечатлила работа по созданию бренда, проделанная в итальянском клубе ранее, и за несколько недель певец сумел собрать необходимые 40 миллионов евро (10 сразу ушли на погашение долгов, а 30 были необходимы для продолжения и поддержания операционной деятельности), что обезопасило «Венецию» от риска очередного банкротства.

Вскоре техническим спонсором «Венеции» стала Nocta – линейка бренда Nike, которая обычно инвестирует в сотрудничество с различными музыкантами по всему миру. Неудивительно, что заполучить хороший контракт и условия по нему «оранжево-черно-зеленым» помог именно Дрейк.

В этом сезоне форма «Венеции» привычно выглядит очень стильной и ее по-прежнему называют среди лучших в мировом футболе…

А вот дела непосредственно на футбольном поле у «Венеции» пока привычно идут не так хорошо. После возвращения в Серию А команда, которой руководит экс-коуч «Ромы» Эусебио Ди Франческо, провела три поединка в элите итальянского футбола, но не добыла в них ни одной победы: одна ничья при двух поражениях и разнице мячей 1:4. В первом туре «Венеция» уступила «Лацио» в гостях (1:3), во втором – сыграла вничью с «Фиорентиной» также на выезде (0:0), а в третьем, перед уходом Серии А на паузу для международных матчей, – снова уступила, но теперь уже минимально и в родных стенах – «Торино» (0:1), пропустив за четыре минуты до завершения основного времени матча.

Вот и получается, перефразируя известный анекдот, что в случае с «Венецией» однозначно действует принцип: красивые – налево, успешные – направо. Каким важнее быть в футболе? Вопрос более чем риторический…