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  4. Именитый рэпер спас новичка Серии А от банкротства
Италия
12 августа 2024, 23:31 |
396
0

Именитый рэпер спас новичка Серии А от банкротства

Дрейк стал акционером «Венеции»

12 августа 2024, 23:31 |
396
0
Именитый рэпер спас новичка Серии А от банкротства
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрейк

Известный канадский рэпер Дрейк в начале 2024 года спас от банкротства итальянский футбольный клуб «Венеция». Клубу нужны были 10 миллионов евро для избежания банкротства и еще 30 – для того, чтобы продолжить свою деятельность.

Дрейк сумел за две недели собрать необходимую сумму, «Венеция» доиграла сещон и по его итогам вернулась в Серию А.

После этого Дрейк присоединился к инвестиционной компании APEX и стал одним из инвесторов «Венеции».

Ранее сообщалось о том, что Кевин Дюрант станет акционером «ПСЖ».

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Дрейк Венеция
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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