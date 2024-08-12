Именитый рэпер спас новичка Серии А от банкротства

Известный канадский рэпер Дрейк в начале 2024 года спас от банкротства итальянский футбольный клуб «Венеция». Клубу нужны были 10 миллионов евро для избежания банкротства и еще 30 – для того, чтобы продолжить свою деятельность.

Дрейк сумел за две недели собрать необходимую сумму, «Венеция» доиграла сещон и по его итогам вернулась в Серию А.

После этого Дрейк присоединился к инвестиционной компании APEX и стал одним из инвесторов «Венеции».

Ранее сообщалось о том, что Кевин Дюрант станет акционером «ПСЖ».