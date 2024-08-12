Италия12 августа 2024, 23:31 |
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Именитый рэпер спас новичка Серии А от банкротства
Дрейк стал акционером «Венеции»
12 августа 2024, 23:31 |
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Известный канадский рэпер Дрейк в начале 2024 года спас от банкротства итальянский футбольный клуб «Венеция». Клубу нужны были 10 миллионов евро для избежания банкротства и еще 30 – для того, чтобы продолжить свою деятельность.
Дрейк сумел за две недели собрать необходимую сумму, «Венеция» доиграла сещон и по его итогам вернулась в Серию А.
После этого Дрейк присоединился к инвестиционной компании APEX и стал одним из инвесторов «Венеции».
Ранее сообщалось о том, что Кевин Дюрант станет акционером «ПСЖ».
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