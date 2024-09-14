14.09.2024 15:00 – 45’+ 0 : 0
Украина. Вторая лига14 сентября 2024, 15:00 |
241
0
Вторая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги
14 сентября 2024, 15:00 |
241
0
14 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 6-й тур, 14 сентября
- 10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
- 12:30. Горняк-Спорт – Локомотив Киев
- 13:30. Металлист 1925-2 Харьков – Александрия-2
- 14:30. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
- 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка
- 16:00. Пробой Городенка – Рух-2 Львов
Читайте также:Новичок Второй лиги нанес поражение резервистам Полесья
Турнирные таблицы
10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
12:30. Горняк-Спорт – Локомотив Киев
13:30. Металлист 1925-2 Харьков – Александрия-2
14:30. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Куликів-Білка
16:00. Пробой Городенка – Рух-2 Львов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2024, 08:38 8
Украинец продлил со «сливочными» контракт до 2030 года
Футбол | 13 сентября 2024, 15:20 1
18-летний нападающий Роман Гереш подписал контракт с «Левым Берегом»
Футбол | 14.09.2024, 07:01
Другие виды | 13.09.2024, 23:50
Футбол | 14.09.2024, 13:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2024, 16:39 38
12.09.2024, 11:19 19
13.09.2024, 09:49
12.09.2024, 14:25 16
12.09.2024, 17:45 6
13.09.2024, 19:01 1
13.09.2024, 00:10 2
12.09.2024, 14:39 24