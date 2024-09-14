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Вторая лига
Нива-2 Тернополь
14.09.2024 15:00 – 45+ 0 : 0
Куликов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 сентября 2024, 15:00 |
241
0

Вторая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги

14 сентября 2024, 15:00 |
241
0
Вторая лига. 6-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой

14 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 6-й тур, 14 сентября

  • 10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
  • 12:30. Горняк-Спорт – Локомотив Киев
  • 13:30. Металлист 1925-2 Харьков – Александрия-2
  • 14:30. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница
  • 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка
  • 16:00. Пробой Городенка – Рух-2 Львов

Турнирные таблицы

10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород

12:30. Горняк-Спорт – Локомотив Киев

13:30. Металлист 1925-2 Харьков – Александрия-2

14:30. Чайка П.Борщаговка – Нива Винница

15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Куликів-Білка

16:00. Пробой Городенка – Рух-2 Львов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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