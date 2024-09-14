Новичок Второй лиги нанес поражение резервистам Полесья
Единственный в матче гол на 12-й минуте забил Игорь Неледва
13 сентября состоялись два поединка 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Клуб Ревера 1908, новичок Второй лиги, нанес поражение резервистам Полесья.
Единственный в матче гол на 12-й минуте забил Игорь Неледва.
Чернигов и Тростянец разошлись миром (0:0).
Вторая лига. 6-й тур, 13 сентября
14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир – 1:0
Гол: Неледва, 12
13:30. Чернигов – Тростянец – 0:0
Турнирные таблицы
Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир – 1:0
Чернигов – Тростянец – 0:0
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