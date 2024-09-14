Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Второй лиги нанес поражение резервистам Полесья
Вторая лига
Ревера 1908
13.09.2024 14:30 – FT 1 : 0
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 01:54
41
0

Новичок Второй лиги нанес поражение резервистам Полесья

Единственный в матче гол на 12-й минуте забил Игорь Неледва

14 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 01:54
41
0
Новичок Второй лиги нанес поражение резервистам Полесья
ФК Ревера 1908. Игорь Неледва

13 сентября состоялись два поединка 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб Ревера 1908, новичок Второй лиги, нанес поражение резервистам Полесья.

Единственный в матче гол на 12-й минуте забил Игорь Неледва.

Чернигов и Тростянец разошлись миром (0:0).

Вторая лига. 6-й тур, 13 сентября

14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир – 1:0

Гол: Неледва, 12

13:30. Чернигов – Тростянец – 0:0

Турнирные таблицы

Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир – 1:0

Чернигов – Тростянец – 0:0

По теме:
УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата
ШИЩЕНКО: «В моментом с фолом на Грисьо должен быть пенальти»
Шахтер – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец Полесье-2 Житомир Ревера 1908 Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»
Футбол | 13 сентября 2024, 23:47 0
СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»
СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал решения арбитров в матче 6-го тура УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13 сентября 2024, 22:56 18
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо

Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом

Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Другие виды | 13.09.2024, 19:01
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Футбол | 13.09.2024, 13:35
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Футбол | 13.09.2024, 09:49
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 2
Футбол
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 9
Футбол
«Вхожу в новое десятилетие с волнением». Свитолина празднует день рождения
«Вхожу в новое десятилетие с волнением». Свитолина празднует день рождения
12.09.2024, 16:32 2
Теннис
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем