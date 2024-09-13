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Вторая лига
Ревера 1908
13.09.2024 14:30 - : -
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 07:56
11
0

Чернигов – Тростянец, Ревера 1908 – Полесье-2. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги

13 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 07:56
11
0
Чернигов – Тростянец, Ревера 1908 – Полесье-2. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

13 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Вторая лига. 6-й тур, 13 сентября

  • 13:30. Чернигов – Тростянец
  • 14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир

Турнирные таблицы

14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Чернигов Тростянец Ревера 1908 Ивано-Франковск Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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