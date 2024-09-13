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Украина. Вторая лига13 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 07:56
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Чернигов – Тростянец, Ревера 1908 – Полесье-2. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги
13 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 13 сентября 2024, 07:56
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13 сентября проходят поединки 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 6-й тур, 13 сентября
- 13:30. Чернигов – Тростянец
- 14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир
Турнирные таблицы
14:30. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Полесье-2 Житомир
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