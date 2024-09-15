Вторая лига. Рух-2 и Пробой забили пять голов в игре
Остальные матчи дня закончились со счетами 1:0 или 2:1
Прошли матчи 6 тура украинской Второй лиги. Интересно, что в четырех поединках арбитры фиксировали итоговый счет 1:0 или 2:1, и только в игре между «Пробоем» из Городенки и «Рухом-2» были забиты пять мячей – победу одержали львовские футболисты, победив лидера.
Вторая лига. 6 тур
Реал Фарма – Ужгород – 0:1
Гол: Богомаз, 26
Горняк-Спорт – Локомотив – 1:0
Гол: Козловский, 90+4
Металлист-1925 – Александрия-2 – 1:2
Голы: Обиная, 71, пен - Погорилый, 34, Плакса, 64
Чайка – Нива Винница – 2:1
Голы: Николишин, 40, Мельник, 90+5 – Загорулько, 52
Нива-2 Тернополь – Кулыкив – 0:1
Гол: Ю. Михайлов, 21, аг
Пробий – Рух-2 – 2:3
Голы: Оринчак, 49, Сондей, 77, пен – Квас, 43, Китела, 56, Бойко, 81
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