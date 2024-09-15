Вторая лига. Рух-2 и Пробой забили пять голов в игре

Прошли матчи 6 тура украинской Второй лиги. Интересно, что в четырех поединках арбитры фиксировали итоговый счет 1:0 или 2:1, и только в игре между «Пробоем» из Городенки и «Рухом-2» были забиты пять мячей – победу одержали львовские футболисты, победив лидера.

Вторая лига. 6 тур

Реал Фарма – Ужгород – 0:1

Гол: Богомаз, 26

Горняк-Спорт – Локомотив – 1:0

Гол: Козловский, 90+4

Металлист-1925 – Александрия-2 – 1:2

Голы: Обиная, 71, пен - Погорилый, 34, Плакса, 64

Чайка – Нива Винница – 2:1

Голы: Николишин, 40, Мельник, 90+5 – Загорулько, 52

Нива-2 Тернополь – Кулыкив – 0:1

Гол: Ю. Михайлов, 21, аг

Пробий – Рух-2 – 2:3

Голы: Оринчак, 49, Сондей, 77, пен – Квас, 43, Китела, 56, Бойко, 81

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