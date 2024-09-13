Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайдехаймом
Германия
13 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:41
56
0

6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайдехаймом

За шмелей дубль забил Карим Адейеми

13 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:41
56
0
6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайдехаймом
Getty Images Global Images Ukraine. Боруссия - Хайденхайм

13 сентября состоялся матч 3-го раунда Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом». Игра прошла на «Сигнал Идуна Парк».

В первом тайме хозяева смогли обеспечить себе преимущество в 2 мяча. Шмели смогли отличиться на 66-й минуте, однако арбитр отменил гол Марселя Забитцера из-за игры рукой. На 74-й минуте гости с пенальти сократили отставание и сделали счет 3:2. Точку поставил Эмре Джан с пенальти.

Бундеслига. 13 сентября. 3-й тур.

Боруссия Дортмунд – Хайденхайм – 4:2

Голы: Мален, 12, Адейеми, 17, 41 – Пирингер, 39, Бройниг (пен), 74

Боруссия: Кобель, Риерсон, Антон, Зюле, Бенсебаини, (Коуту, 72), Нмеча, Гросс, Мален, (Забитцер, 59), Брандт, (Джан,79), Адейеми, (Байно-Гиттенс, 79), Гирасси, (Байер, 72)

Хайденхайм: Мюллер, Форенбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлони, (Гонзак, 86), Шеппнер, Шиенза, (Дорш, 68), Ваннер, (Бройниг, 68), Бек, (Конте, 46), Пипингер, (Кау , 68)

Предупреждение: Байно-Гиттенс, 82, Коуту, 86 – Кауфманн, 83

По теме:
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Мюллер при жизни удостоен своей экспозиции в музеи Баварии. Что случилось?
«Это ничего не меняет». Мусиала о непопадании в список номинантов на ЗМ
Хайденхайм Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига Карим Адейеми Дониелл Мален Эмре Джан
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Футбол | 13 сентября 2024, 08:28 9
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира

Канониры готовы отдать Вильяма Салиба ради подписания Орельена Тчуамени

Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 13 сентября 2024, 00:10 2
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков

Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба

«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Футбол | 13.09.2024, 17:04
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. А зачем подписывали? Челси снова отдал в аренду форварда
Футбол | 13.09.2024, 22:10
ОФИЦИАЛЬНО. А зачем подписывали? Челси снова отдал в аренду форварда
ОФИЦИАЛЬНО. А зачем подписывали? Челси снова отдал в аренду форварда
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13.09.2024, 13:30
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
12.09.2024, 11:55 1
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 55
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 6
Футбол
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
11.09.2024, 20:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем