6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайдехаймом

13 сентября состоялся матч 3-го раунда Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом». Игра прошла на «Сигнал Идуна Парк».

В первом тайме хозяева смогли обеспечить себе преимущество в 2 мяча. Шмели смогли отличиться на 66-й минуте, однако арбитр отменил гол Марселя Забитцера из-за игры рукой. На 74-й минуте гости с пенальти сократили отставание и сделали счет 3:2. Точку поставил Эмре Джан с пенальти.

Бундеслига. 13 сентября. 3-й тур.

Боруссия Дортмунд – Хайденхайм – 4:2

Голы: Мален, 12, Адейеми, 17, 41 – Пирингер, 39, Бройниг (пен), 74

Боруссия: Кобель, Риерсон, Антон, Зюле, Бенсебаини, (Коуту, 72), Нмеча, Гросс, Мален, (Забитцер, 59), Брандт, (Джан,79), Адейеми, (Байно-Гиттенс, 79), Гирасси, (Байер, 72)

Хайденхайм: Мюллер, Форенбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлони, (Гонзак, 86), Шеппнер, Шиенза, (Дорш, 68), Ваннер, (Бройниг, 68), Бек, (Конте, 46), Пипингер, (Кау , 68)

Предупреждение: Байно-Гиттенс, 82, Коуту, 86 – Кауфманн, 83