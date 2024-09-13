6 голов в матче. Боруссия Дортмунд разобралась с Хайдехаймом
За шмелей дубль забил Карим Адейеми
13 сентября состоялся матч 3-го раунда Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом». Игра прошла на «Сигнал Идуна Парк».
В первом тайме хозяева смогли обеспечить себе преимущество в 2 мяча. Шмели смогли отличиться на 66-й минуте, однако арбитр отменил гол Марселя Забитцера из-за игры рукой. На 74-й минуте гости с пенальти сократили отставание и сделали счет 3:2. Точку поставил Эмре Джан с пенальти.
Бундеслига. 13 сентября. 3-й тур.
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм – 4:2
Голы: Мален, 12, Адейеми, 17, 41 – Пирингер, 39, Бройниг (пен), 74
Боруссия: Кобель, Риерсон, Антон, Зюле, Бенсебаини, (Коуту, 72), Нмеча, Гросс, Мален, (Забитцер, 59), Брандт, (Джан,79), Адейеми, (Байно-Гиттенс, 79), Гирасси, (Байер, 72)
Хайденхайм: Мюллер, Форенбах, Гимбер, Майнка, Траоре, Мэлони, (Гонзак, 86), Шеппнер, Шиенза, (Дорш, 68), Ваннер, (Бройниг, 68), Бек, (Конте, 46), Пипингер, (Кау , 68)
Предупреждение: Байно-Гиттенс, 82, Коуту, 86 – Кауфманн, 83
⏰ 90+4. Min.: Schluss in Dortmund! Diesmal keine Punkte für unseren FCH!😐— 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) September 13, 2024
⚽️#BVBFCH 4:2 | @mhp_de pic.twitter.com/FFyzvbww4x
90' Drei Punkte für Borussia Dortmund! 🫡#BVBFCH 4:2 pic.twitter.com/yJXCC5FJU2— Borussia Dortmund (@BVB) September 13, 2024
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