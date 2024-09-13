Боруссия Д

13 сентября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 3-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Хайденхаймом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне показала себя по-разному. С одной стороны, получилось дойти до финала Лиги чемпионов, пусть даже там решающий матч было проиграно мадридскому Реалу. Зато сколько было удачных поединков, особенно в плей-офф. С другой стороны, желто-черные бы сейчас не готовились к новому старту в главном еврокубке, если бы не дополнительное место там для немцев от УЕФА. Ведь в Бундеслиге шмели проиграли гонку РБ Лейпциг и закончили только пятыми. Не удивительно, что летом в Дортмунде многое поменялось, от наставника - главным тренером стал Нури Шахин, что с зимы трудился как ассистент - и до обоймы игроков. Если первые поединки были удачными - 4:1 с Феникс Любей в кубке, 2:0 в стартовом туре с Айнтрахт (Франкфурт), - то лето закончили только нулевой ничьей с Вердером в Бремене.

Хайденхайм

Клуб был главным открытием прошлого сезона. Сначала он открывал для себя Бундеслигу 1 - он дебютировал на таком уровне. Но потом уже все удивлялись стабильному упорству красно-синих, что в итоге финишировали 8-ми - а это также позволило впервые стартовать в Лиге конференций. Там немцы смогли дважды выиграть у намного более опытного Хеккена. Также подопечные Франка Шмидта разгромили в кубке ноунеймов из Филлингена (4:0 в гостях), и прибавили пару сухих побед в Бундеслиге, с Санкт-Паули (2:0 в Гамбурге) и Аугсбургом (4:0 дома). У 18-летнего Поля Ваннера, что пришел летом из Эльферсберга, а воспитывался в Баварии, уже два гола и ассист в нынешнем сезоне. И, конечно, этот джокер попытается и в Дортмунде отметиться.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой и зрелищной победы хозяев. Но это первый поединок после паузы на игры сборных, и многие футболисты не на пике формы. Ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,615).