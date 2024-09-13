Сестры Колб примут участие в квалификации турнира WTA
Марина и Надежда могут сыграть между собой в финальном раунде отбора
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб сразятся за место в основе хардового турнира WTA 250 в Таиланде.
Марина дебютирует в отборочной сетке турнира уровня WTA матчем против Арианне Хартоно из Нидерландов (№153 WTA).
Надежда (№627 WTA) в первом раунде сразится с бельгийкой Ларой Сальден (№517 WTA). Надя во второй раз сыграет в квалификации турнира WTA. В феврале она без шансов проиграла Луизе Стефанини на старте отбора в Клуж-Напоке.
Интересно, что сестры могут сыграть между собой в финальном раунде отбора.
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