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WTA
13 сентября 2024, 16:14 |
77
0

Сестры Колб примут участие в квалификации турнира WTA

Марина и Надежда могут сыграть между собой в финальном раунде отбора

13 сентября 2024, 16:14 |
77
0
Сестры Колб примут участие в квалификации турнира WTA
Instagram (ФТУ). Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб сразятся за место в основе хардового турнира WTA 250 в Таиланде.

Марина дебютирует в отборочной сетке турнира уровня WTA матчем против Арианне Хартоно из Нидерландов (№153 WTA).

Надежда (№627 WTA) в первом раунде сразится с бельгийкой Ларой Сальден (№517 WTA). Надя во второй раз сыграет в квалификации турнира WTA. В феврале она без шансов проиграла Луизе Стефанини на старте отбора в Клуж-Напоке.

Интересно, что сестры могут сыграть между собой в финальном раунде отбора.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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