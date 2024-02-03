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  4. Колб не смогла выиграть ни одного гейма в матче против Стефанини
WTA
03 февраля 2024, 18:39 |
200
0

Колб не смогла выиграть ни одного гейма в матче против Стефанини

Надежда попробовала свои силы в одиночном разряде

03 февраля 2024, 18:39 |
200
0
Колб не смогла выиграть ни одного гейма в матче против Стефанини
Инстаграм Надежды Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (№625 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке в одиночном разряде.

В первом раунде отбора украинка без шансов уступила восьмой сеяной Лукреции Стефанини из Италии (№153 WTA).

Клуж-Напока. Первый круг квалификации
Надежда Колб (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 0:6, 0:6

Колб в пятый раз сыграла против соперницы их топ-200 мирового рейтинга, все такие матчи она проиграла.

Ранее в финал отбора вышла Катарина Завацкая.

В следующем раунде Стефанини сыграет против Эмильяны Аранго (№112 WTA) или Марии Сары Попы (№454 WTA).

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Надежда Колб WTA Клуж-Напока Лукреция Стефанини
Источник Sport.ua
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