Колб не смогла выиграть ни одного гейма в матче против Стефанини
Надежда попробовала свои силы в одиночном разряде
Украинская теннисистка Надежда Колб (№625 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке в одиночном разряде.
В первом раунде отбора украинка без шансов уступила восьмой сеяной Лукреции Стефанини из Италии (№153 WTA).
Клуж-Напока. Первый круг квалификации
Надежда Колб (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 0:6, 0:6
Колб в пятый раз сыграла против соперницы их топ-200 мирового рейтинга, все такие матчи она проиграла.
Ранее в финал отбора вышла Катарина Завацкая.
В следующем раунде Стефанини сыграет против Эмильяны Аранго (№112 WTA) или Марии Сары Попы (№454 WTA).
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