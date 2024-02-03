Завацкая легко переиграла первую соперницу в отборе турнира в Клуж-Напоке
Катарина одолела соперницу из Румынии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) начала с победы борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В первом раунде отбора украинка разобралась с Лавинией Танасие из Румынии (№702 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Клуж-Напока. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Лавиния Танасие (Румыния) – 6:1, 6:2
Это была всего вторая победа Катарины в 2024 году, она сыграла 5 матчей.
В финале квалификации Завацкая сыграет против лидера посева Хэрриет Дарт из Великобритании (№104 WTA). Отметим, что это будет первый матч между этими теннисистками.
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