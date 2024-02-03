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WTA
03 февраля 2024, 16:35 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:38
161
0

Завацкая легко переиграла первую соперницу в отборе турнира в Клуж-Напоке

Катарина одолела соперницу из Румынии

03 февраля 2024, 16:35 | Обновлено 03 февраля 2024, 16:38
161
0
Завацкая легко переиграла первую соперницу в отборе турнира в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№175 WTA) начала с победы борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В первом раунде отбора украинка разобралась с Лавинией Танасие из Румынии (№702 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Клуж-Напока. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Лавиния Танасие (Румыния) – 6:1, 6:2

Это была всего вторая победа Катарины в 2024 году, она сыграла 5 матчей.

В финале квалификации Завацкая сыграет против лидера посева Хэрриет Дарт из Великобритании (№104 WTA). Отметим, что это будет первый матч между этими теннисистками.

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Источник Sport.ua
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