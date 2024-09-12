Вацко пояснил, почему Ребров не уйдет с поста наставника сборной Украины

10 сентября состоялся матч второго тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

После завершения встречи украинский комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе высказался о возможном уходе Сергея Реброва с поста главного тренера сине-желтых:

«Очень много звучит требований по отставке Реброва. Если обо мне говорить, то я не требую отставки Реброва по одной причине: какой смысл требовать что-нибудь, если ты априори не веришь, что это может произойти?

Я не верю, что отставка Реброва реальна. Почему? Я объясню. Президент УАФ на пресс-конференции четко озвучил задачу перед главным тренером сборной – выход в финальную часть НС-2026. Из Лиги наций или из квалификации – неважно. Главное – выйти туда, на чемпионат мира.

И теперь вопрос для всех. Сборная Украины под руководством Сергея Реброва из-за поражений от Албании и Чехии потеряла шанс выйти на ЧМ-2026? Нет, не потеряла. Так тогда о какой отставке идет речь? Я не вижу даже намеков на то, что Сергей Ребров сам может подать в отставку.

По всей вероятности, он может воспринимать эту ситуацию, как сдаться в процессе выполнения задания. И я очень не уверен, что ему дадут сдаться... высшие силы».