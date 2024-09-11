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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
10.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Босния и Герцеговина
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Лига наций
11 сентября 2024, 03:09 |
15
0

Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0. Мировая в Будапеште. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона А Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 03:09 |
15
0
Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0. Мировая в Будапеште. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборным Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 0:0.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 2-й тур, 10 сентября

Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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