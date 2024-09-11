10.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Лига наций11 сентября 2024, 03:09 |
15
0
Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0. Мировая в Будапеште. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Дивизиона А Лиги наций 2024/25
11 сентября 2024, 03:09 |
15
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10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборным Венгрии и Боснии и Герцеговины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 0:0.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 2-й тур, 10 сентября
Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0
Видеообзор матча:
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