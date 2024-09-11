10 сентября состоялся матч 2-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборным Венгрии и Боснии и Герцеговины.

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Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 0:0.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 2-й тур, 10 сентября

Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0

Видеообзор матча: