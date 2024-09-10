Экс-защитник сборной Украины рассказал, что поможет команде против Чехии

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился экспертным мнением о том, чего можно ожидать от предстоящего матча национальной команды со сборной Чехии в Лиге наций, который состоится во вторник, 10 сентября.

«Чехия - достаточно мощная и крепкая физически команда. Они исповедуют, как это сейчас говорят, вертикальный футбол. Поэтому в Праге нас ожидает действительно сложная игра.

Что касается игроков, то да, есть там громкие имена, но, как по мне, Чехия выделяется командной игрой. Не люблю я выделять какого-то одного игрока, лидера. Хотя, конечно же не забываем о нападающем Патрике Шике из леверкузенского Байера (лучший бомбардир сборной Чехии за всю историю, - прим. источника) и дуэт из английского Вест Хэма в составе защитника Владимира Цоуфала и полузащитника Томаша Соучека.

Уверен, что тренерский штаб Реброва уже разобрал Чехию в целом и каждого ее игрока в отдельности. Наши ребята должны знать, как и против кого играть, учитывая сильные стороны того или иного оппонента. В современном футболе трудно уже что-то скрыть. Трансляции, нарезки в сети. Все есть! Просто нужно донести правильно тренерам информацию до игроков, наших, и все.

Стоит ли ждать ротацию от Реброва? Определенно, да. В этом составе Украины есть из кого выбирать, есть конкуренция между игроками. Скорее всего вот прямо сейчас Ребров еще не решил, какая одиннадцатка выйдет со старта. Надо же понимать кто в каких кондициях, возможные микротравмы и тому подобное.

Против Албании тот же Зинченко начал в запасе, но он может играть и левого защитника, и в центре. Возможно, против Чехии Александр будет в старте. Руслан Малиновский тоже в предыдущей игре вышел на замену... Сейчас трудно прогнозировать. Конкуренции в средней линии хватает. В день матча узнаем состав. Но, повторюсь, думаю, что изменения будут.

Прогноз? Не люблю я это дело, прогнозировать. Есть уверенность, что наши ребята настроены только на положительный результат и отдадут все силы ради победы», – заявил Шевчук.

Ранее Вячеслав Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук.