Мбаппе останется в запасе Франции на матч против Бельгии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оставит в запасе звездного форварда «Реала» Килиана Мбаппе на матч второго тура Лиги наций против Бельгии (9 сентября, 21:45). Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Мбаппе будет предоставлен отдых. Вместо него с первых минут на поле выйдет форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции на сентябрьские матчи. 25-летний форвард не забивает за «Ле Блё» с игры уже в течение 7 матчей.