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  4. Мбаппе останется в запасе Франции на матч против Бельгии
Лига наций
09 сентября 2024, 13:51 |
376
0

Мбаппе останется в запасе Франции на матч против Бельгии

Форвард «Реала» получит отдых

09 сентября 2024, 13:51 |
376
0
Мбаппе останется в запасе Франции на матч против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оставит в запасе звездного форварда «Реала» Килиана Мбаппе на матч второго тура Лиги наций против Бельгии (9 сентября, 21:45). Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Мбаппе будет предоставлен отдых. Вместо него с первых минут на поле выйдет форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции на сентябрьские матчи. 25-летний форвард не забивает за «Ле Блё» с игры уже в течение 7 матчей.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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