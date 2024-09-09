Мбаппе останется в запасе Франции на матч против Бельгии
Форвард «Реала» получит отдых
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оставит в запасе звездного форварда «Реала» Килиана Мбаппе на матч второго тура Лиги наций против Бельгии (9 сентября, 21:45). Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, Мбаппе будет предоставлен отдых. Вместо него с первых минут на поле выйдет форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции на сентябрьские матчи. 25-летний форвард не забивает за «Ле Блё» с игры уже в течение 7 матчей.
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