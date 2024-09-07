Франция07 сентября 2024, 12:39 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:42
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Что с ним происходит? Мбаппе не может забить за Францию с игры уже 7 матчей
Французский нападающий не может нащупать свою игру за национальную команду
07 сентября 2024, 12:39 | Обновлено 07 сентября 2024, 12:42
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе не смог отличиться во вчерашнем матче проти Италии.
Этот сухой в плане голов с игры матч стал 7-м подряд для француза. Единственный гол за эти все матчи он забил с пенальти, в матче с Польшей. Всего за 2024 год он провел 10 матчей, в которых забил лишь 2 гола: 1 с пенальти против Польши на Евро-2024 и 1 с игры против Люксембурга в товарищеской встречи.
6 сентября сборная Франции проиграла Италии в матче 1-го тура Лиги наций.
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Комментарии 1
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А тут ще хтось,щось пре на Довбика. Багатьох не цікавить, що нападник, який на себе відтягує захистників дає комаді не менш користі,чим забиті їм голи. А голи ще прийдуть і у Довбика,і у Мбаппе, бо вони природжені нападникі.
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