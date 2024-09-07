Что с ним происходит? Мбаппе не может забить за Францию с игры уже 7 матчей

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе не смог отличиться во вчерашнем матче проти Италии.

Этот сухой в плане голов с игры матч стал 7-м подряд для француза. Единственный гол за эти все матчи он забил с пенальти, в матче с Польшей. Всего за 2024 год он провел 10 матчей, в которых забил лишь 2 гола: 1 с пенальти против Польши на Евро-2024 и 1 с игры против Люксембурга в товарищеской встречи.

6 сентября сборная Франции проиграла Италии в матче 1-го тура Лиги наций.