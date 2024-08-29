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Испания
29 августа 2024, 17:19 | Обновлено 29 августа 2024, 17:36
149
2

Реал не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции

Дешам включил форварда в заявку на Лигу наций

29 августа 2024, 17:19 | Обновлено 29 августа 2024, 17:36
149
2
Реал не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции
УЕФА. Килиан Мбаппе

Сегодня была опубликована заявка сборной Франции на сентябрьские матчи Лиги наций против Италии и Бельгии (6 и 9 сентября соответственно). В нее вошел и форвард «Реала» Килиан Мбаппе.

По информации французских СМИ, мадридский клуб не хотел отпускать своего звездного новичка в сборную Франции в сентябре. «Реал» хотел, чтобы во время ближайшие паузы на матчи сборных отдых получили как можно больше игроков, которые выступали на Евро-2024.

Французы на поводу у «Реала» не пошли, а вот тренерский штаб сборной Германии согласился не вызывать на сентябрьские матчи центрального защитника Антонио Рюдигера.

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Олег Дидух Источник: RMC Sport
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Автор- долбойоб ! Рюдігер-гравець збірної Німеччини ☝️
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