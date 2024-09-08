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  4. Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»
Лига наций
08 сентября 2024, 13:49 |
915
1

Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»

Специалист удивлен равнодушием игроков в первом тайме

08 сентября 2024, 13:49 |
915
1
Александр КУЧЕР: «Повторения румынского синдрома я не ожидал»
УАФ

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер прокомментировал итог матча первого тура Лиги наций между «сине-желтыми» и командой Албании (1:2).

- Александр, Вы ожидали поражения Украины от Албании?
- Конечно, все, кто разбирается в футболе, понимали, что Албания – очень непростая команда. Это уже давно не сборная-аутсайдер в европейском футболе. Давайте просто вспомним, как они сыграли на Евро: ничья с Хорватией (2:2) и поражения с минимальными разницами от Испании (0:1) и Италии (1:2).

Но я скажу так: повторения румынского синдрома я не ожидал. Не думал, что Украина снова проиграет сопернику, который по классу и подбору игроков, при всем уважении к Албании, все же ниже классом.

Я был удивлен каким-то равнодушием наших игроков в первом тайме. Вот не видел я желания, жажды победы у наших футболистов.

- То есть причина фиаско в недостаточной мотивации?
- Не могу ответить однозначно. Однако снова неудачно сыграли на стандартах. Это я о первом голе прежде всего и вообще много единоборств вчера проиграли украинцы. Командные действия в обороне снова желают лучшего... Вот – главные причины поражения, я так думаю.

Или результат по игре? Вероятно, что да, потому что мы проиграли. Не вижу смысла оправдываться. Украина вела со счетом 1:0 и если бы сыграли более строго в обороне, реализовали свои остальные моменты, а они пусть и не стопроцентные, но были, то праздновали бы победу.

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Владимир Клепач Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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u6464u
Сашко, що ти мелеш, скажи правду , що винен ребров , обравши незрозумілу для гравців тактичну побудову, і не вгадавши зі складом.
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