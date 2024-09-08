Молдова переиграла Мальту и возглавила турнирную таблицу группы

Закончился матч во второй группе дивизиона Лиги наций. Сборная Молдовы принимала Мальту и одержала победу со счетом 2:0. Голами отличились Каймаков и Николаеску.

Лига наций. Группа D2. 1 тур

Молдова – Мальта – 2:0

Голы: Каймаков, 32, Николаеску, 45+4, пен

Напомним, накануне сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальном матче.