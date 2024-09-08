Лига наций08 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:28
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Молдова переиграла Мальту и возглавила турнирную таблицу группы
Состоялся матч дивизиона D
08 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:28
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Закончился матч во второй группе дивизиона Лиги наций. Сборная Молдовы принимала Мальту и одержала победу со счетом 2:0. Голами отличились Каймаков и Николаеску.
Лига наций. Группа D2. 1 тур
Молдова – Мальта – 2:0
Голы: Каймаков, 32, Николаеску, 45+4, пен
Напомним, накануне сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальном матче.
События матча
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Йон Николаеску (Молдова).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Каймаков (Молдова).
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