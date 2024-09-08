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Лига наций УЕФА. Лига D
Молдова
07.09.2024 19:00 – FT 2 : 0
Мальта
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Лига наций
08 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:28
10
0

Молдова переиграла Мальту и возглавила турнирную таблицу группы

Состоялся матч дивизиона D

08 сентября 2024, 03:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:28
10
0
Молдова переиграла Мальту и возглавила турнирную таблицу группы
Скриншот с видео

Закончился матч во второй группе дивизиона Лиги наций. Сборная Молдовы принимала Мальту и одержала победу со счетом 2:0. Голами отличились Каймаков и Николаеску.

Лига наций. Группа D2. 1 тур

Молдова – Мальта – 2:0

Голы: Каймаков, 32, Николаеску, 45+4, пен

Напомним, накануне сборная Сан-Марино одержала первую в своей истории победу в официальном матче.

События матча

45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Йон Николаеску (Молдова).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Каймаков (Молдова).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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