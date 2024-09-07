06.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Лига наций07 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:03
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Исландия – Черногория – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:03
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Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.
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В Лиге B Исландия в Рейкьявике обыграла Черногорию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
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🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября
Лига B. 21:45. Исландия – Черногория – 2:0
Голы: Оскарссон, 39, Торстейнссон, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йоун Дагур Торстейнссон (Исландия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Исландия).
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