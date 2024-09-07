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Лига наций УЕФА. Лига B
Исландия
06.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Черногория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:03
30
0

Исландия – Черногория – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:03
30
0
Исландия – Черногория – 2:0. Видео голов и обзор матча
Twitter

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Исландия в Рейкьявике обыграла Черногорию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Исландия – Черногория – 2:0

Голы: Оскарссон, 39, Торстейнссон, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Йоун Дагур Торстейнссон (Исландия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Orri Oskarsson (Исландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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