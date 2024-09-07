Исландия – Черногория – 2:0. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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В Лиге B Исландия в Рейкьявике обыграла Черногорию со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Исландия – Черногория – 2:0

Голы: Оскарссон, 39, Торстейнссон, 58

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