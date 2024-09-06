Киченок и Остапенко первыми квалифицировались на Итоговый турнир WTA 2024

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

За титул на американском мейджоре украинско-латвийский дуэт набрал 2000 баллов. Теперь за году у Людмилы и Алены – 5958 очков.

Это позволило Киченок и Остапенко квалифицироваться на Итоговый турнир WTA 2024. Причем сделали они это первыми!

На WTA Finals 2024 квалифицируются 8 дуэтов по итогам сезона. Соревнования пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения: 2–9 ноября.

Топ-10 пар теннисисток в гонке на WTA Finals 2024: