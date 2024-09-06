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US Open
06 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:54
989
1

Киченок и Остапенко первыми квалифицировались на Итоговый турнир WTA 2024

Людмила и Алена набрали необходимое количество баллов после трофея US Open

06 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:54
989
1
Киченок и Остапенко первыми квалифицировались на Итоговый турнир WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

За титул на американском мейджоре украинско-латвийский дуэт набрал 2000 баллов. Теперь за году у Людмилы и Алены – 5958 очков.

Это позволило Киченок и Остапенко квалифицироваться на Итоговый турнир WTA 2024. Причем сделали они это первыми!

На WTA Finals 2024 квалифицируются 8 дуэтов по итогам сезона. Соревнования пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения: 2–9 ноября.

Топ-10 пар теннисисток в гонке на WTA Finals 2024:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Уперше за весь час ця пара справді почала реалізовувати свій потенціал. Вони могли обіграти будь-яку пару,хоч Гофф-Пегула на піку. Але ж і програвали абсолютно незрозумілим суперницям. Але ж талант не проп'єш , як говорять , тому я дуже рад за дівчат. 
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