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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
06.09.2024 17:00 – FT 0 : 0
Норвегия
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Лига наций
06 сентября 2024, 19:28 |
631
1

Лига наций. Эдегор, Холанд и Серлот не помогли Норвегии в Казахстане

Команды голов не забивали

06 сентября 2024, 19:28 |
631
1
Лига наций. Эдегор, Холанд и Серлот не помогли Норвегии в Казахстане
x.com/nff_landslag

Начался турнир Лиги наций в чемпионате B, группа 3, в котором Норвегия на выезде не сумела переиграть Казахстан – 0:0.

В составе норвежской сборной в старте вышли все звезды – хавбек Мартин Эдегор, форварды Эрлинг Холанд и Александер Серлот, но для победы этого не хватило.

В другом матче группы сыграют Австрия и Словения.

Лига наций, чемпионат B, группа 3

Казахстан – Норвегия 0:0

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Лига наций сборная Казахстана по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Tower Bridge
Сплошные звездуны и 0:0. 
 Но на это знакомо, как и  5(0) - 19(1)
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