Лига наций. Эдегор, Холанд и Серлот не помогли Норвегии в Казахстане

Начался турнир Лиги наций в чемпионате B, группа 3, в котором Норвегия на выезде не сумела переиграть Казахстан – 0:0.

В составе норвежской сборной в старте вышли все звезды – хавбек Мартин Эдегор, форварды Эрлинг Холанд и Александер Серлот, но для победы этого не хватило.

В другом матче группы сыграют Австрия и Словения.

Лига наций, чемпионат B, группа 3

Казахстан – Норвегия 0:0