Лига наций06 сентября 2024, 19:28 |
631
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Лига наций. Эдегор, Холанд и Серлот не помогли Норвегии в Казахстане
Команды голов не забивали
06 сентября 2024, 19:28 |
631
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Начался турнир Лиги наций в чемпионате B, группа 3, в котором Норвегия на выезде не сумела переиграть Казахстан – 0:0.
В составе норвежской сборной в старте вышли все звезды – хавбек Мартин Эдегор, форварды Эрлинг Холанд и Александер Серлот, но для победы этого не хватило.
В другом матче группы сыграют Австрия и Словения.
Лига наций, чемпионат B, группа 3
Казахстан – Норвегия 0:0
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