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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
06.09.2024 17:00 - : -
Норвегия
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Лига наций
06 сентября 2024, 01:49 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:04
14
0

Казахстан – Норвегия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 17:00 по Киеву

06 сентября 2024, 01:49 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:04
14
0
Казахстан – Норвегия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября на «Центральный» (Алматы) пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Казахстана встретится со сборной Норвегии. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Казахстан

Команда начинала после обретения независимости в азиатском футболе. Но потом амбициозно перебралась под эгиду УЕФА. Но если клубы получили шанс играть в еврокубках, и периодически там были сравнительно успешны (особенно многолетний флагман, Астана), то сборная в львиной части отборов получает соперников, что сильнее ее. Впрочем, соколы котируются как непростой соперник, особенно дома. И в Лиге Наций они достигли успеха, выбравшись уже в дивизион В. Это было еще при Адиеве, и с ним же казахи серьезно претендовали на второе место в прошлогодней группе, в итоге только в концовке отстав от Дании со Словенией. Последний шанс был потерян в марте, когда в стыковом поединке команда вдруг посыпалась и проиграла 0:5 грекам. Через пару месяцев молодой наставник ушел. Сменивший его в июне одиозный Черчесов успел настроить против себя СМИ привычно жестким поведением на пресс-конференциях, но на полях были поражения армянам и азербайджанцам в товарищеских поединках.

Норвегия

Сборная считается одной из наиболее перспективных в Европе. Теперь ведь к звездам причисляют не только Эдегора с Эрлингом Холандом, но и ряд других футболистов, от Берге до Серлота. Вот только прошлогодний отбор стал уже очередным разочарованием - не только Испания, но и Шотландия оказались недостижимыми. От тартановых в итоге отделило 6 очков, да и набранные 11 баллов в 8 матчах, большую часть из которых набрали победами над Кипром, серьезным достижением не назовешь. Тем не менее, тренерский пост остался за Столе Сольбаккеном - он начинает уже очередной раунд в качестве наставника национальной команды.

Статистика личных встреч

Впервые казахи будут принимать норвежцев.

Прогноз

Букмекерские конторы, кажется, снова очень серьезно переоценили скандинавов. Ставим на победу хозяев с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Казахстан
6 сентября 2024 -
17:00
Норвегия
Фора Казахстана (+1.5) 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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