4 гола за 17 мин. Швеция переиграла Азербайджан на старте Лиги наций

В четверг, 5 сентября, сборная Азербайджана сборная Швеции на выезде обыграла команду Азербайджана в первом туре Лиги наций.

Матч в Баку завершился уверенной победой гостей (3:1). Все 4 мяча были забиты во втором тайме, в промежутке 17 минут.

У победителей дубль оформил Александр Исак (65 и 71 мин), еще один гол с пенальти забил Виктор Дьокереш (80 мин).

У хозяев поля отличился Ренат Дадашов (82 мин). У Азербайджана на 45+7 минуте Рамиль Шейдаев не реализовал пенальти.

В группе С1 Лиги наций также выступают команды Эстонии и Словакии, которые встречаются в вечернем матче в Таллинне.

Лига наций. Группа C1

5 сентября, Баку (Азербайджан)

Азербайджан – Швеция – 1:3

Голы: Дадашов, 82 – Исак, 65, 71, Дьекереш, 80 (пен)

Незабитый пенальти: Шейдаев, 45+7 (Азербайджан)