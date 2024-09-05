4 гола за 17 мин. Швеция переиграла Азербайджан на старте Лиги наций
В группе С1 Лиги наций также выступают команды Эстонии и Словакии
В четверг, 5 сентября, сборная Азербайджана сборная Швеции на выезде обыграла команду Азербайджана в первом туре Лиги наций.
Матч в Баку завершился уверенной победой гостей (3:1). Все 4 мяча были забиты во втором тайме, в промежутке 17 минут.
У победителей дубль оформил Александр Исак (65 и 71 мин), еще один гол с пенальти забил Виктор Дьокереш (80 мин).
У хозяев поля отличился Ренат Дадашов (82 мин). У Азербайджана на 45+7 минуте Рамиль Шейдаев не реализовал пенальти.
В группе С1 Лиги наций также выступают команды Эстонии и Словакии, которые встречаются в вечернем матче в Таллинне.
Лига наций. Группа C1
5 сентября, Баку (Азербайджан)
Азербайджан – Швеция – 1:3
Голы: Дадашов, 82 – Исак, 65, 71, Дьекереш, 80 (пен)
Незабитый пенальти: Шейдаев, 45+7 (Азербайджан)
События матча
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