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Лига наций УЕФА. Лига C
Азербайджан
05.09.2024 19:00 – FT 1 : 3
Швеция
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Лига наций
05 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:24
195
0

4 гола за 17 мин. Швеция переиграла Азербайджан на старте Лиги наций

В группе С1 Лиги наций также выступают команды Эстонии и Словакии

05 сентября 2024, 22:03 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:24
195
0
4 гола за 17 мин. Швеция переиграла Азербайджан на старте Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 сентября, сборная Азербайджана сборная Швеции на выезде обыграла команду Азербайджана в первом туре Лиги наций.

Матч в Баку завершился уверенной победой гостей (3:1). Все 4 мяча были забиты во втором тайме, в промежутке 17 минут.

У победителей дубль оформил Александр Исак (65 и 71 мин), еще один гол с пенальти забил Виктор Дьокереш (80 мин).

У хозяев поля отличился Ренат Дадашов (82 мин). У Азербайджана на 45+7 минуте Рамиль Шейдаев не реализовал пенальти.

В группе С1 Лиги наций также выступают команды Эстонии и Словакии, которые встречаются в вечернем матче в Таллинне.

Лига наций. Группа C1

5 сентября, Баку (Азербайджан)

Азербайджан – Швеция – 1:3

Голы: Дадашов, 82 – Исак, 65, 71, Дьекереш, 80 (пен)

Незабитый пенальти: Шейдаев, 45+7 (Азербайджан)

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
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Лига наций сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу Виктор Дьекереш Александер Исак видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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