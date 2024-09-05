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Азербайджан
05.09.2024 19:00 - : -
Швеция
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Лига наций
05 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:17
22
0

Азербайджан – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 5 сентября в 19:00 по Киеву

05 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:17
22
0
Азербайджан – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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5 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Азербайджан встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Азербайджан

Команда показывает достаточно скромные результаты. Она смогла выйти в дивизион С Лиги Наций и закрепиться там, но это фактически единственный внятный результат. Приходили не только местные специалисты - в Баку охотно зовут иностранцев, зачастую статусных, от Берти Фогтса и до Джанни ди Бьязи. Но все равно получается взять максимум предпоследнее место в своей отборочной группе. Сейчас эта тенденция продолжилась: данным поединком дебютирует Фернанду Сантуш, что успешно работал в Греции и, особенно, Португалии, но в последнее время серьезно испортил себе репутацию в Польше и Бешикташе. Впрочем, ему достается довольно ограниченный кадровый ресурс, так что вряд ли стоит ждать каких-то сенсаций. Да и Лига Наций, скорее всего, пойдет на обкатку различных идей и эксперименты перед отбором на чемпионат мира.

Швеция

Сборная недавно показывала хорошие результаты, венцом которых стал выход в четвертьфинал чемпионата мира-2018. На следующем Евро скандинавы выиграли группу, но там их выбила Украина в первом же раунде плей-офф. Дальше результаты быстро ухудшались: последнее место в группе Лиги Наций, с падением в более низкий дивизион, поражение в стыке за выход на мундиаль-2022 и, наконец, провальный евроотбор, когда тре крунур безнадежно отстали и от Бельгии, и от Австрии. Чтобы поднять уровень команды, в Швецию вернулся Йон-Даль Томассон. Экс-форвард из Дании, он тут удачно тренировал Мальме. Но товарищеские матчи первой половины 2024-го года ему в актив не занести: единственная победа, над Албанией, при поражениях от Португалии, Дании и Сербии.

Статистика личных встреч

Трижды кряду сильнее были шведы. Но в ноябре прошлого года они тут же были разбиты 0:3.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей, причем уверенной. Но они давно не в форме, и непонятно, что могло вдруг измениться. Пользуясь возможностью, ставим на азербайджанцев при форе +1 гол (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Азербайджан
5 сентября 2024 -
19:00
Швеция
Фора Азербайджана(+1) 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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