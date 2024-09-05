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  4. Бельерин назвал главную беду современных футболистов. В чем он неправ?
Испания
05 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:20
69
0

Бельерин назвал главную беду современных футболистов. В чем он неправ?

Эктор рассказал о том, о чем предпочитают не говорить

05 сентября 2024, 09:12 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:20
69
0
Бельерин назвал главную беду современных футболистов. В чем он неправ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Бельерин

Испанский защитник Эктор Бельерин заявил о том, что современные футболисты сильно оторваны от реалий жизни общества.

«Футболисты все больше отдаляются от общества и болельщиков, отношения становятся все более отдаленными, и это приводит к тому, что мы теряем эту связь и способность видеть реальные потребности нашего общества и участвовать в социальной жизни.

Мы создали футболистам образ супергероев, кумиров, и это мешает контакту болельщиков с ними, но, в конце концов, это не их решение. Клубы, независимо от того, идет это им на пользу это или нет, всячески оберегают футболиста, которого просят представлять организацию, быть осторожным с тем, что он говорит или какую позицию занимает. И это способствует уходу от реальности»,– заявл Бельерин.

Ранее Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч.

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Юрій Остроумов Источник: Infobae
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