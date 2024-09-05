Бельерин назвал главную беду современных футболистов. В чем он неправ?

Испанский защитник Эктор Бельерин заявил о том, что современные футболисты сильно оторваны от реалий жизни общества.

«Футболисты все больше отдаляются от общества и болельщиков, отношения становятся все более отдаленными, и это приводит к тому, что мы теряем эту связь и способность видеть реальные потребности нашего общества и участвовать в социальной жизни.

Мы создали футболистам образ супергероев, кумиров, и это мешает контакту болельщиков с ними, но, в конце концов, это не их решение. Клубы, независимо от того, идет это им на пользу это или нет, всячески оберегают футболиста, которого просят представлять организацию, быть осторожным с тем, что он говорит или какую позицию занимает. И это способствует уходу от реальности»,– заявл Бельерин.

Ранее Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч.