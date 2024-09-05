Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго не номинирован на приз лучшему футболисту года по версии издания France Football.

Как известно, оглашен список из 30 футболистов, которые претендуют на награду. Родриго в нем нет, а «Реал» Мадрид представляют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.

По факту своего отсутствия в списке претендентов на Золотой мяч-2024 Родриго выложил коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Пост Родриго сопроводи двумя эмодзи: «🤷🏾‍♂️😂».