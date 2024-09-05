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Испания
05 сентября 2024, 08:20 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:30
675
1

Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч

Бразилец уверен, что он достоин большего

05 сентября 2024, 08:20 | Обновлено 05 сентября 2024, 08:30
675
1
Родриго отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго не номинирован на приз лучшему футболисту года по версии издания France Football.

Как известно, оглашен список из 30 футболистов, которые претендуют на награду. Родриго в нем нет, а «Реал» Мадрид представляют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.

По факту своего отсутствия в списке претендентов на Золотой мяч-2024 Родриго выложил коллаж, отражающий моменты прошлого сезона, в котором бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Пост Родриго сопроводи двумя эмодзи: «🤷🏾‍♂️😂».

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Юрій Остроумов Источник: Instagram
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zhyr
Такі колажі і Лунін міг викласти)))
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