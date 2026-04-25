ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол на 90+4 минуте, и Реал упустил победу

В матче 32-го тура чемпионата Испании Бетис и Реал Мадрид не определили более сильного.

Поединок прошел 24 апреля в Севилье на стадионе Эстадио де Ла Картуха и завершился со счетом 1:1.

Мадридцы открыли счет в первом тайме, на 17-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

Бетис спасся в компенсированное время. На 90+4 минуте Эктор Бельерин после ассиста Джованни Ло Чельсо забил в ворота украинского кипера Андрея Лунина.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (82 очка), Реал (74), Вильярреал (62), Атлетико (57), Бетис (50).

Ла Лига. 32-й тур, 24 апреля

Бетис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Бельерин, 90+4 – Винисиус Жуниор, 17

