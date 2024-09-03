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US Open
03 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:56
109
0

Паула Бадоса – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open

03 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 03 сентября 2024, 12:56
109
0
Паула Бадоса – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют испанка Паула Бадоса (№29 WTA) и американка Эмма Наварро (№12 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла испанка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Чжэн Циньвень (№7 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Паула Бадоса смотреть онлайн Эмма Наварро US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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