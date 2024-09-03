Паула Бадоса – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на US Open
3 сентября стартуют матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют испанка Паула Бадоса (№29 WTA) и американка Эмма Наварро (№12 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла испанка.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Чжэн Циньвень (№7 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На всех кортах Нью-Йорка вышла из строя система Hawk-Eye
Игорь Цветов завоевал золото на 100-метровке в классе Т35, опередив двух нейтралов