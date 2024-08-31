КВАСНИЦА: Ингулец не ожидал такого спурта, ибо когда забил – они посыпались

В 5 туре чемпионата УПЛ футболисты «Руха» разбили «Ингулец» 5:0 и закрепились в главной группе.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua полузащитник львовян Илья Квасница, записавший в свой актив гол и результативную передачу, рассказал, что помогло хозяевам порадовать результативностью:

– Мы очень серьезно отнеслись к «Ингульцу», который на старте сезона, несмотря на кадровые потери, сумел дать бой «Полесью» и «Кривбассу». Настраивались с первых минут давить на соперника, заставлять его принимать неправильные решения. Наше игровое преимущество сомнений не вызывало. На 14-й минуте после четко разыгранной комбинации я должен был открывать счет, но союзником гостей стала штанга. К счастью, Ярослав Карабин оказался в нужном месте и добил мяч в ворота.

– Чем ты можешь объяснить, что львовянам не удалось увеличить свое преимущество, более того, в конце первого тайма гости уже начали угрожать владением «Руха»?

– Возможно, где-то немного подсели физически. Тем не менее, высокий прессинг требует немалых энергетических затрат. Этим и воспользовался «Ингулец» и хорошо, что не пропустили.

– Тогда уточни на чем акцентировал внимание руководитель Виталий Пономарев в своих установках во время перерыва, ведь после возобновления игры у хозяев открылось второе дыхание?

– Сказал, что не выполняем план на игру, что не встречаем высоко соперника. Наверное, гости не ожидали от нас такого спурта, потому что когда я на 47-й минуте забил второй гол, они «посыпались» и за короткий промежуток времени мяч еще трижды мы попадали в сетку их ворот.

– Точку в этом поединке поставил Игорь Краснопир, воспользовавшийся твоим пасом. Теперь в твоем активе три гола и две результативные передачи. Что тебе больше нравится: забивать или ассистировать?

– Неважно, главное, чтобы от этого была в пользу «Руху». Хотя часто результативной передачи радуешься больше, особенно если была многоходовая комбинация.

– Успешные выступления «Руха» не могут не радовать их болельщиков, особенно, если учесть, что львовяне играют по разным причинам не в боевом составе.

– Я всегда считал, что не заменимых игроков не бывает. Все зависит не только от того длинна ли в твоей команде скамейка запасных, но и от микроклимата, доверия тренера. Вот хоть такой пример: посмотрите, как ярко проявил себя Олег Федор после того, как «Рух» покинул бразилец Таллес.

– «Рух» набрало скорость и, пожалуй, жаль, что в чемпионате УПЛ на очереди – международная пауза вызвана матчами сборных.

– Это уже не от нас зависит. Хотя в первой половине сентября нам будет не до отдыха. В начале следующей недели я со своими одноклубниками Игорем Краснопиром, Романом Дидыком, Виталием Романом, Олегом Федором отправляемся в расположение молодежной сборной Украины для участия в отборочном цикле чемпионата Европы, – сказал Квасница.

Видеообзор матча Рух – Ингулец (5:0)