Киченок / Нис – Мелихар / Додиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на US Open
30 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.
В первом раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против шестого сеяного дуэта Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №9 после матча Данилина / Хромачева – Грант / Йович. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – Эйжа Мухаммад / Андрес Молтени.
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