Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Нис – Мелихар / Додиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 августа 2024, 15:34 |
89
0

Киченок / Нис – Мелихар / Додиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на US Open

29 августа 2024, 15:34 |
89
0
Киченок / Нис – Мелихар / Додиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

30 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против шестого сеяного дуэта ​Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №9 после матча Данилина / Хромачева – Грант / Йович. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – Эйжа Мухаммад / Андрес Молтени.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Коко Гофф поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной на US Open
Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина/Тревизан – Харрисон/Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок смотреть онлайн US Open 2024 Иван Додиг Николь Мелихар
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
Хоккей | 29 августа 2024, 09:40 7
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной

Команду ждут матчи с соперниками элитного дивизиона ЧМ

Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29 августа 2024, 07:32 10
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке 

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Теннис | 29.08.2024, 10:18
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Футбол | 29.08.2024, 00:25
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29.08.2024, 03:53
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
28.08.2024, 14:55
Волейбол
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
28.08.2024, 00:49 5
Футбол
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 20
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
28.08.2024, 23:58 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем