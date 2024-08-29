Киченок / Нис – Мелихар / Додиг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка и Уго Нис из Монако сыграют против шестого сеяного дуэта ​Николь Мелихар (США) / Иван Додиг (Хорватия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №9 после матча Данилина / Хромачева – Грант / Йович. Ориентировочное время начала поединка – 00:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Тейлор Таунсенд / Дональд Янг – Эйжа Мухаммад / Андрес Молтени.

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