Атлетико и Эспаньол разошлись миром, Реал Сосьедад проиграл Алавесу

Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.

Атлетико и Эспаньол разошлись миром, не забив ни одного гола (0:0)

Реал Сосьедад, открыв счет, затем пропустил два мяча и проиграл Алавесу (1:2).

В турнирной таблице Ла Лиги впереди: Барселона (9), Вильярреал (7), Сельта (6), Атлетико и Леганес (по 5).

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Атлетико – Эспаньол – 0:0

Реал Сосьедад – Алавес – 1:2

Голы: Браис Мендес, 32 – Вильялибре, 45+5, Тони Мартинес, 77

Турнирная таблица