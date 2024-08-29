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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
28.08.2024 22:30 – FT 1 : 2
Алавес
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Испания
29 августа 2024, 01:10 | Обновлено 29 августа 2024, 01:22
29
0

Атлетико и Эспаньол разошлись миром, Реал Сосьедад проиграл Алавесу

28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании

29 августа 2024, 01:10 | Обновлено 29 августа 2024, 01:22
29
0
Атлетико и Эспаньол разошлись миром, Реал Сосьедад проиграл Алавесу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.

Атлетико и Эспаньол разошлись миром, не забив ни одного гола (0:0)

Реал Сосьедад, открыв счет, затем пропустил два мяча и проиграл Алавесу (1:2).

В турнирной таблице Ла Лиги впереди: Барселона (9), Вильярреал (7), Сельта (6), Атлетико и Леганес (по 5).

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Атлетико – Эспаньол – 0:0

Реал Сосьедад – Алавес – 1:2

Голы: Браис Мендес, 32 – Вильялибре, 45+5, Тони Мартинес, 77

Турнирная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Асьер Вильялибре (Алавес).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
29’
Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Эспаньол Реал Сосьедад Алавес видео голов и обзор Браис Мендес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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