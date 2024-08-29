28.08.2024 22:30 – FT 1 : 2
Испания29 августа 2024, 01:10 | Обновлено 29 августа 2024, 01:22
29
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Атлетико и Эспаньол разошлись миром, Реал Сосьедад проиграл Алавесу
28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании
29 августа 2024, 01:10 | Обновлено 29 августа 2024, 01:22
29
0
Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.
Атлетико и Эспаньол разошлись миром, не забив ни одного гола (0:0)
Реал Сосьедад, открыв счет, затем пропустил два мяча и проиграл Алавесу (1:2).
В турнирной таблице Ла Лиги впереди: Барселона (9), Вильярреал (7), Сельта (6), Атлетико и Леганес (по 5).
Ла Лига. 3-й тур, 28 августа
Атлетико – Эспаньол – 0:0
Реал Сосьедад – Алавес – 1:2
Голы: Браис Мендес, 32 – Вильялибре, 45+5, Тони Мартинес, 77
Турнирная таблица
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Асьер Вильялибре (Алавес).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
29’
Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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