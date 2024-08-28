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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
28.08.2024 22:30 - : -
Эспаньол
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Испания
28 августа 2024, 11:51 | Обновлено 28 августа 2024, 12:02
47
0

Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:30

28 августа 2024, 11:51 | Обновлено 28 августа 2024, 12:02
47
0
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид

28 августа на стадионе Метрополитано в Мадриде пройдет матч 3-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

Команда Атлетико Мадрид в прошлом сезоне немного прибавила в Лиге чемпионов – по крайней мере, в отличие от прошлого розыгрыша, не провалилась там, выйдя в плей-офф. Но в целом темпорада получилась посредственной – пропустили выше Жирону, да и Атлетик периодически выбрасывал мадридский гранд из квартета лидеров. В итоге получилось закончить сезон на 4-м месте в Ла Лиге, и Диего Симеоне явно задумал серьезное обновление состава.

Попрощавшись с Саулем Ньигесом, Депаем, Эрмосо, Савичем и даже Моратой, и наконец-то избавившись от Жоау Феликса, столичный клуб получил Серлота, Ле Нормана, Альвареса и Галлахера. Сезон Атлетико начал с ничьей 2:2 против Вильярреала. Зато Жирону получилось разгромить 3:0, Льоренте и Гризманн забили по голу и отдали по голевой передаче.

Эспаньол

Клуб Эспаньол пытался претендовать на еврокубки, но в последнее время превратился в лифт между Примерой и Сегундой. И хорошо для болельщиков, что пока что их любимцы ухитряются не застревать на более низком уровне. В прошлой темпораде попугаи набрали достаточно очков, чтобы вернуться в Ла Лигу.

Летом появилось немало новичков, пусть даже в основном они только арендованы – как Кумбула, Алехо Велис, Крал и Кардона. Подопечные Маноло Гонсалеса начали новую темпораду с сухого поражения на поле другого новичка дивизиона – Вальядолида (0:1), так и не ответив на гол Моро в середине второго тайма. Принимая Реал Сосьедад, Эспаньол сценарий практически повторил – Кубо забил единственный гол на 80-й минуте (0:1).

Статистика личных встреч

Матрасники не проигрывают 6 очных поединков кряду. Но оба последних, в сезоне 2022/23, попугаи с ними дважды сыграли вничью, обмениваясь голами.

Прогноз

Букмекерская контора GBET не верят, что гости из Каталонии хотя бы с третьей попытки зацепятся за очки. Ставим на победу матрасников с форой –1,5 гола (коэффициент – 1.98).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
28 августа 2024 -
22:30
Эспаньол
Победа Атлетико с форой –1.5 1.98 Сделать ставку

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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