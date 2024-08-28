28.08.2024 20:00 – FT 1 : 0
Испания28 августа 2024, 22:51 | Обновлено 28 августа 2024, 22:56
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Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки
Единственный гол для команды из Бильбао забил Беньят Прадос
28 августа 2024, 22:51 | Обновлено 28 августа 2024, 22:56
19
0
Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» переиграл «Валенсию» со счетом 1:0. Единственный гол для команды из Бильбао забил Беньят Прадос.
«Вальядолид» и «Леганес» поделили очки, не сумев забить ни гола (0:0).
Команда из Бильбао набрала 4 очка после трех матчей, Валенсия стартовала с трех поражений подряд.
Ла Лига. 3-й тур, 28 августа
Атлетик Бильбао – Валенсия – 1:0
Гол: Беньят Прадос, 45+1
Вальядолид – Леганес – 0:0
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Беньят Прадос (Атлетик Бильбао).
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