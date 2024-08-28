Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки

Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» переиграл «Валенсию» со счетом 1:0. Единственный гол для команды из Бильбао забил Беньят Прадос.

«Вальядолид» и «Леганес» поделили очки, не сумев забить ни гола (0:0).

Команда из Бильбао набрала 4 очка после трех матчей, Валенсия стартовала с трех поражений подряд.

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Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Атлетик Бильбао – Валенсия – 1:0

Гол: Беньят Прадос, 45+1

Вальядолид – Леганес – 0:0