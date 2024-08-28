Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
28.08.2024 20:00 – FT 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 августа 2024, 22:51 | Обновлено 28 августа 2024, 22:56
19
0

Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки

Единственный гол для команды из Бильбао забил Беньят Прадос

28 августа 2024, 22:51 | Обновлено 28 августа 2024, 22:56
19
0
Атлетик переиграл Валенсию в Ла Лиге, Вальядолид и Леганес поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа состоялись матчи 3-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» переиграл «Валенсию» со счетом 1:0. Единственный гол для команды из Бильбао забил Беньят Прадос.

«Вальядолид» и «Леганес» поделили очки, не сумев забить ни гола (0:0).

Команда из Бильбао набрала 4 очка после трех матчей, Валенсия стартовала с трех поражений подряд.

Ла Лига. 3-й тур, 28 августа

Атлетик Бильбао – Валенсия – 1:0

Гол: Беньят Прадос, 45+1

Вальядолид – Леганес – 0:0

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Беньят Прадос (Атлетик Бильбао).
По теме:
Карабах – Динамо Загреб – 0:2. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор
Байер в Кубке забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона. Украинец – в запасе
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Атлетик - Валенсия Атлетик Бильбао Валенсия Ла Лига Вальядолид Леганес видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника
Футбол | 28 августа 2024, 19:45 9
Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника
Большое возвращение. Заря хочет подписать Скрипника

Тренер пока находится без работы

Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28 августа 2024, 21:55 0
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:30

Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Бокс | 28.08.2024, 08:41
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 28.08.2024, 12:54
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
27.08.2024, 07:25 46
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 10
Футбол
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
27.08.2024, 09:20 4
Теннис
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем